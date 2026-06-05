Romance de escritora russa explora o desejo de abandonar tudo e começar do zero
Em 'Desaparecer', Maria Stepánova aborda questões sobre crises, vulnerabilidade e reconstrução.
Há quem alimente o desejo de largar tudo e fugir para lugares distantes, recomeçando a vida como estrangeiro. Esse anseio serviu de ponto de partida para obras belíssimas, como "Na Natureza Selvagem" e "Paris, Texas", de Wim Wenders. No romance "Desaparecer", da escritora russa Maria Stepánova, ela explora justamente esse desejo de abandonar o certo e começar do zero.
A obra foi publicada pelo Selo Poente, da Editora WMF Martins Fontes, responsável também pela edição brasileira de "Em memória da memória", outro livro da autora. Assim como no título anterior, a tradução foi feita por Irineu Franco Perpétuo, que já verteu diversas obras do russo para o português, como "Anna Kariênina", de Lev Tolstói.
Assim, aqueles que se aventuram nesse livro acompanham uma protagonista de cerca de 50 anos, identificada apenas como "M.". Escritora, ela parte em direção a um evento literário em outro país. No entanto, sua jornada é marcada por diversos contratempos.
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Em busca de novas rotas
Como acontece nos clássicos romances de estrada, o deslocamento provoca em M. uma transformação profunda. Ela passa por hotéis, museus e estações ferroviárias, enquanto começa a imaginar uma existência anônima. Talvez, percebe, exista um mundo em que ela está livre do passado.
Seu presente a oprime e, ao mesmo tempo, a impulsiona a seguir em frente. Na entrada, acaba explorando novos itinerários. Assim, ao cruzar caminho com uma trupe de circo, ela decide se voluntariar. A escritora e pesquisadora, sem habilidade para a arte circense, torna-se figurante.
M. passa a ficar no picadeiro, onde ocorrem os truques de mágica para fazer desaparecer e reaparecer uma pessoa. Na companhia de circo, ela não precisa explicar de onde vem, nem para onde vai.
Em determinado momento, chega a relatar como seu próprio idioma parece ter se tornado selvagem. Diz ter um rato morto na boca, não consegue falar nem expressar o que sente. Então, mesmo se lhe perguntassem, ela não conseguiria explicar quem foi.
Nesse livro, Stepánova propõe um mergulho nessas realidades em colapso e nos sujeitos com identidades quebradas. Há ainda uma crítica política velada, que evidencia a própria relação conflituosa com a Rússia, sua terra natal.
Ela dá vida a personagens que enfrentam uma vulnerabilidade extrema e que seguem vivendo mesmo diante de uma realidade prestes a desmoronar.
Serviço
Livro "Desaparecer"
Quanto: R$ 59,90
Onde comprar: Poente, da Editora WMF Martins Fontes