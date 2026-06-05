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Romance de escritora russa explora o desejo de abandonar tudo e começar do zero

Em 'Desaparecer', Maria Stepánova aborda questões sobre crises, vulnerabilidade e reconstrução.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Verso
Imagem de capa do livro Desaparecer, de Maria Stepánova, para matéria de literatura sobre a obra.
Legenda: Obra aborda crise existencial de escritora enquanto parte para um evento literário.
Foto: Divulgação/Editora WMF Martins Fontes.

Há quem alimente o desejo de largar tudo e fugir para lugares distantes, recomeçando a vida como estrangeiro. Esse anseio serviu de ponto de partida para obras belíssimas, como "Na Natureza Selvagem" e "Paris, Texas", de Wim Wenders. No romance "Desaparecer", da escritora russa Maria Stepánova, ela explora justamente esse desejo de abandonar o certo e começar do zero.

A obra foi publicada pelo Selo Poente, da Editora WMF Martins Fontes, responsável também pela edição brasileira de "Em memória da memória", outro livro da autora. Assim como no título anterior, a tradução foi feita por Irineu Franco Perpétuo, que já verteu diversas obras do russo para o português, como "Anna Kariênina", de Lev Tolstói.

Assim, aqueles que se aventuram nesse livro acompanham uma protagonista de cerca de 50 anos, identificada apenas como "M.". Escritora, ela parte em direção a um evento literário em outro país. No entanto, sua jornada é marcada por diversos contratempos

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Como acontece nos clássicos romances de estrada, o deslocamento provoca em M. uma transformação profunda. Ela passa por hotéis, museus e estações ferroviárias, enquanto começa a imaginar uma existência anônima. Talvez, percebe, exista um mundo em que ela está livre do passado. 

Seu presente a oprime e, ao mesmo tempo, a impulsiona a seguir em frente. Na entrada, acaba explorando novos itinerários. Assim, ao cruzar caminho com uma trupe de circo, ela decide se voluntariar. A escritora e pesquisadora, sem habilidade para a arte circense, torna-se figurante.

M. passa a ficar no picadeiro, onde ocorrem os truques de mágica para fazer desaparecer e reaparecer uma pessoa. Na companhia de circo, ela não precisa explicar de onde vem, nem para onde vai.

Imagem de capa do livro Desaparecer, de Maria Stepánova, para matéria de literatura sobre a obra.
Legenda: Obra aborda crise existencial de escritora enquanto parte para um evento literário.
Foto: Divulgação/Editora WMF Martins Fontes.

Em determinado momento, chega a relatar como seu próprio idioma parece ter se tornado selvagem. Diz ter um rato morto na boca, não consegue falar nem expressar o que sente. Então, mesmo se lhe perguntassem, ela não conseguiria explicar quem foi.  

Nesse livro, Stepánova propõe um mergulho nessas realidades em colapso e nos sujeitos com identidades quebradas. Há ainda uma crítica política velada, que evidencia a própria relação conflituosa com a Rússia, sua terra natal. 

Ela dá vida a personagens que enfrentam uma vulnerabilidade extrema e que seguem vivendo mesmo diante de uma realidade prestes a desmoronar

Serviço

Livro "Desaparecer"
Quanto: R$ 59,90
Onde comprar: Poente, da Editora WMF Martins Fontes

 

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