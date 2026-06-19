CAPTEI: Assesi Brasil homenageia prefeituras e câmaras com Troféu Diamantes da Transparência

Prefeitos, presidentes de câmaras municipais e representantes de órgãos de controle se reuniram ontem, no auditório Walter Nogueira, no BS Design, para a entrega do Troféu Diamantes da Transparência, iniciativa da Assesi Brasil voltada ao reconhecimento de instituições públicas cearenses que alcançaram o Selo Diamante da Atricon na avaliação de 2025.

Legenda: Os agraciados na premiação da Assesi Brasil Foto: LC Moreira

A cerimônia celebrou as gestões que obtiveram os mais altos índices de transparência pública, reforçando práticas ligadas à prestação de contas, ao acesso à informação e à governança.

Legenda: Aleff Amaro, Izabella Fernandes, Katyane e Armando Amaro Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Valdo, Karina Rabelo, Katyane e Armando Amaro Foto: LC Moreira

Entre as 15 prefeituras premiadas no Ceará, 14 utilizam soluções desenvolvidas pela Assesi Brasil, resultado destacado pela empresa como reflexo de sua atuação no fortalecimento de uma administração mais eficiente, acessível e alinhada às exigências da sociedade contemporânea.

Confira mais fotos de LC Moreira.

Legenda: Raphael Pessoa e Aleff Amaro Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Carla Foto: LC Moreira

Legenda: Equipe Diamante da Transparência Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Prefeitura de Sobral Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Prefeitura de Quixadá Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Câmara Municipal de Acaraú Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Câmara Municipal de Maracanaú Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Prefeitura Municipal de Aracati Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Prefeitura Municipal de Amontada Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Câmara Municipal de Amontada Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Câmara Municipal de Acaraú Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Câmara Municipal de Marco Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Câmara Municipal de Viçosa do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Prefeitura Municipal de Alto Santo Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Prefeitura Municipal de Ererê Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Prefeitura Municipal de Guaiúba Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageado: Prefeitura Municipal de Irauçuba Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Prefeitura Municipal de Jaguaretama Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Prefeitura Municipal de Mauriti Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Prefeitura Municipal de Morrinhos Foto: LC Moreira