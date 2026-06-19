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CAPTEI: Assesi Brasil homenageia prefeituras e câmaras com Troféu Diamantes da Transparência

Premiação reuniu lideranças de diversas regiões do Ceará para celebrar boas práticas de governança e prestação de contas

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: CAPA - Armando Amaro
Foto: LC Moreira

Prefeitos, presidentes de câmaras municipais e representantes de órgãos de controle se reuniram ontem, no auditório Walter Nogueira, no BS Design, para a entrega do Troféu Diamantes da Transparência, iniciativa da Assesi Brasil voltada ao reconhecimento de instituições públicas cearenses que alcançaram o Selo Diamante da Atricon na avaliação de 2025.

Legenda: Os agraciados na premiação da Assesi Brasil
Foto: LC Moreira

A cerimônia celebrou as gestões que obtiveram os mais altos índices de transparência pública, reforçando práticas ligadas à prestação de contas, ao acesso à informação e à governança.

Legenda: Aleff Amaro, Izabella Fernandes, Katyane e Armando Amaro
Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Valdo, Karina Rabelo, Katyane e Armando Amaro
Foto: LC Moreira

Entre as 15 prefeituras premiadas no Ceará, 14 utilizam soluções desenvolvidas pela Assesi Brasil, resultado destacado pela empresa como reflexo de sua atuação no fortalecimento de uma administração mais eficiente, acessível e alinhada às exigências da sociedade contemporânea.

Confira mais fotos de LC Moreira.

Legenda: Raphael Pessoa e Aleff Amaro
Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Carla
Foto: LC Moreira

Legenda: Equipe Diamante da Transparência
Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Prefeitura de Sobral
Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Prefeitura de Quixadá
Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Câmara Municipal de Acaraú
Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Câmara Municipal de Maracanaú
Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Prefeitura Municipal de Aracati
Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Prefeitura Municipal de Amontada
Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Câmara Municipal de Amontada
Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Câmara Municipal de Acaraú
Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Câmara Municipal de Marco
Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Câmara Municipal de Viçosa do Ceará
Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Prefeitura Municipal de Alto Santo
Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Prefeitura Municipal de Ererê
Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Prefeitura Municipal de Guaiúba
Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageado: Prefeitura Municipal de Irauçuba
Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Prefeitura Municipal de Jaguaretama
Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Prefeitura Municipal de Mauriti
Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada: Prefeitura Municipal de Morrinhos
Foto: LC Moreira

Legenda: Prefeitura Municipal de Uruoca
Foto: LC Moreira