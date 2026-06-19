CAPTEI: Assesi Brasil homenageia prefeituras e câmaras com Troféu Diamantes da Transparência

Prefeitos, presidentes de câmaras municipais e representantes de órgãos de controle se reuniram ontem, no auditório Walter Nogueira, no BS Design, para a entrega do Troféu Diamantes da Transparência, iniciativa da Assesi Brasil voltada ao reconhecimento de instituições públicas cearenses que alcançaram o Selo Diamante da Atricon na avaliação de 2025.
A cerimônia celebrou as gestões que obtiveram os mais altos índices de transparência pública, reforçando práticas ligadas à prestação de contas, ao acesso à informação e à governança.
Entre as 15 prefeituras premiadas no Ceará, 14 utilizam soluções desenvolvidas pela Assesi Brasil, resultado destacado pela empresa como reflexo de sua atuação no fortalecimento de uma administração mais eficiente, acessível e alinhada às exigências da sociedade contemporânea.