Fernanda Abreu traz show gratuito para Fortaleza e relembra Ceará Music: ‘Marcou minha carreira’

Quando Fernanda Abreu anunciou nas redes sociais que se apresentaria em um evento privado em Fortaleza no mês passado, dezenas de cearenses lamentaram a impossibilidade de ver, depois de tantos anos, a “garota carioca suingue sangue bom” em um palco local. A resposta, no entanto, veio rapidamente: nesta sexta-feira (12), a artista retorna à Capital para um show gratuito na Praça Verde do Dragão do Mar, na noite de encerramento do DFB Festival.

A apresentação em Fortaleza marca o início da circulação nacional do show “Da Lata 30 Anos”, que celebra o repertório do álbum “Da Lata” (1995), terceiro trabalho solo da artista, que ajudou a consolidar uma identidade pop brasileira dentro e fora do País.

Em abril, Fernanda fez dois shows especiais com o repertório do disco – um no Rio de Janeiro e um em São Paulo –, e a boa recepção resultou no adiamento de um novo disco de inéditas para dar lugar a uma extensa agenda de apresentações comemorativas até o fim do ano.

Em Fortaleza, o show “Da Lata 30 Anos” terá a DJ Maria Tavares, Os Transacionais e o grupo Montage como atrações de abertura e a DJ Isa Capelo no after. A cantora deve subir ao palco por volta das 22h.

Em entrevista por telefone à coluna, Fernanda Abreu contou mais sobre as ações que celebram o legado do “Da Lata” para além da turnê e falou da expectativa para se apresentar para o público cearense.

“Sempre fiz shows muito bons em Fortaleza. Durante toda a minha carreira, desde o começo, em 90, e acho que até com a Blitz [banda em que Fernanda cantou nos anos 80] também fiz shows incríveis aí. É uma cidade que sempre me recebe muito bem, que gosta do meu som, que é interessada”, afirmou.

“Teve um show muito incrível que fiz no Ceará Music, que foi um festival muito grande aí, né? Marcou a história da minha carreira também”, completou Fernanda. Ela integrou a primeira edição do saudoso festival cearense, em 2001, junto a nomes como Cássia Eller, Titãs e Pato Fu. “Tenho uma lembrança muito bacana [do festival]”, destacou.

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Setlist terá hits e blocos dedicados ao funk e ao rap

Legenda: Show terá nove músicas do 'Da Lata' e outros sucessos. Foto: Rafaela Fernán/Divulgação.

Na festa desta sexta-feira, o repertório do show deve contemplar tanto fãs que já acompanhavam a cantora na época do Ceará Music como a nova geração de entusiastas do pop dançante misturado com samba-funk de Fernanda.

Canções como “Veneno da Lata”, “Garota Sangue Bom” e “Tudo Vale a Pena”, que sintetizam o espírito de pista de dança com base no batuque brasileiro de “Da Lata”, devem entrar no primeiro bloco do show, que contará com nove músicas do álbum.

Alguns hits de seu primeiro álbum, o cultuado SLA Radical Dance Disco Club (1990), outra joia do dance-pop brasileiro, e sucessos como “Rio 40 Graus” e “Kátia Flávia, a Godiva do Irajá” também fazem parte do show. Fãs também podem aguardar dois blocos-surpresa com homenagem ao funk e ao rap, ritmos que influenciaram diretamente o trabalho de Fernanda nos anos 90.

“Vou cantar esses dois blocos porque é uma narrativa que faz sentido para mim: um é o bloco funk, que tem a ver com a minha referência para fazer o Da Lata, e outro é um bloco rap, que é um bloco de homenagem à música negra brasileira, que tem a ver com a minha trajetória, com a pista, com tudo que eu ouvi na vida”, explicou Fernanda.

A banda que acompanha Fernanda é formada por Tuto Ferraz (bateria e programação eletrônica), André Carneiro (baixo), Billy Brandão (guitarra), Marcos Tavares (teclados), Jovi Joviniano (percussão) e Che Leal (vocais).

No palco, figurino e cenários serão inspirados na icônica capa do disco de 1995. Nas redes sociais, Fernanda convidou os fãs a se unirem a ela nessa viagem no tempo musico-visual: todos foram chamados a usar uma peça de roupa ou acessório prateado para celebrar “o veneno da lata”.

Brasil na pista: além da turnê, fãs podem celebrar ‘Da Lata’ com filme, livro e vinil

Legenda: Capa do álbum 'Da Lata' (1995). Foto: Reprodução/EMI.

Ainda que a turnê de comemoração do “Da Lata” tenha surgido em um momento oportuno, em que shows comemorativos e baseados na nostalgia têm dominado o mercado musical, Fernanda conta que o show foi o último produto pensado para celebrar esse legado.

Segundo a artista, a lembrança do aniversário de três décadas surgiu no Réveillon de 2024 e resultou numa conversa com o diretor Paulo Severo – grande amigo e parceiro profissional da artista –, que contou a ela que tinha mais de 40 horas de registros inéditos da época do disco, incluindo making of de videoclipes, fotos e imagens do show de estreia do “Da Lata”.

Junto ao designer, amigo e ex-marido Luiz Stein, Fernanda decidiu que ali nascia um projeto que incluiria um livro e um documentário sobre o álbum. Um vinil e um remix inédito de “Garota Sangue Bom” (feito pelo duo From House to Disco) ainda viriam em seguida, tudo produzido em um tempo reduzidíssimo. Era impossível perder o timing, afirmou Fernanda, devido à importância do projeto.

“O Da Lata foi um divisor de águas na minha carreira. Foi o meu primeiro disco de ouro, foi um álbum considerado pela Billboard o melhor disco daquele ano da América Latina, foi o álbum com o qual eu consegui lançar meu som no exterior, na Europa especialmente”, rememorou a artista.

Legenda: Além do show, documentário sobre o álbum está em exibição no circuito de festivais. Foto: Mateus Rubim/Divulgação.

“Foi um álbum muito importante, que afirmou de forma mais clara esse Brasil dentro da pista, dentro da música eletrônica e da música dançante. Foi ali que eu consegui misturar mais o samba-funk, o tamborim com o scratch, com a cuíca, com o bumbo eletrônico, com o surdo de samba, com pandeiro, sequências e samples. Então, ali foi uma mistura interessante da música dançante pop brasileira, mas com esse acento de Brasil muito forte”, completou.

O primeiro show celebrativo surgiu a partir de uma coincidência: a vinda da banda inglesa Soul II Soul para o Rio de Janeiro em abril deste ano. Um dos integrantes do grupo de reggae, Will Mowat, é justamente um dos produtores de “Da Lata” – produzido também por Liminha, um dos nomes mais proeminentes da produção musical do País.

Legenda: Fortaleza será o pontapé da turnê nacional do álbum. Foto: Rafaela Fernán/Divulgação.

Foi ao abrir o show dos ingleses no Rio que Fernanda entendeu que havia demanda para ouvir e muita vontade de cantar novamente aquele repertório, ainda impressionantemente atual, lançado em 1995.

“Eu não tenho esse hábito de ficar escutando minhas próprias músicas. E quando pintou essa ideia de fazer esse projeto, eu fui escutar o disco inteiro e achei que valia a pena. Falei ‘olha, é um disco que ainda hoje comunica’”, brincou.

Nos próximos meses, a agenda de Fernanda inclui shows em diversos estados brasileiros e no Festival Mimo, em Portugal. Também irá, com sua primeira incursão no audiovisual, a festivais de cinema de diferentes lugares do mundo para apresentar o filme “Da Lata 30 Anos, o documentário”, que deve chegar ao streaming em 2027.

Serviço

Fernanda Abreu apresenta “Da Lata 30 Anos” em Fortaleza

Quando: Sexta-feira, 12 de junho

Horário: 17h50 (início da programação musical) / 22h (previsão de início do show)

Onde: Praça Verde do Dragão do Mar

Ingressos: Acesso gratuito mediante retirada de ingressos no site Efolia

Mais informações: @dfbfestival