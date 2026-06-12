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CAPTEI: Projeto Vai Maria, do Iprede, estreia no DFB Festival com desfile que une moda e inclusão

Coleção “Sonhos de Maria” foi apresentada no Estoril, levando a passarela identidade, recomeço e protagonismo feminino

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: João Furtado, Felipe Queiroz Rocha, Sulivan, Sônia e Joana Mota
Foto: LC Moreira

Entre os momentos mais simbólicos da programação do DFB Festival 2026, o desfile do projeto Vai Maria, do Instituto da Primeira Infância (Iprede), levou à passarela uma combinação de moda autoral, inclusão produtiva e impacto social. 

Legenda: Desfile na nova coleção Vai Maria
Foto: LC Moreira

Apresentada na quinta-feira (11), no Estoril, a coleção “Sonhos de Maria” reuniu peças desenvolvidas por mulheres que passaram por uma formação de nove meses em costura, criação e desenvolvimento de produtos.

Legenda: Denise Carrá, Cláudio Silveira e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Assinada pela designer Cândida Lopes em parceria com a embaixadora da marca, Isabelle Temoteo, a coleção traduziu temas como autonomia, recomeço e protagonismo feminino. 

Legenda: Coleção "Sonhos de Maria" na passarela
Foto: LC Moreira

Com foco em práticas sustentáveis e materiais certificados, o desfile marcou ainda a estreia do Iprede no DFB e colocou o Vai Maria como o primeiro negócio social da moda brasileira a integrar a passarela do festival. Confira as fotos de LC Moreira.

Legenda: João Furtado, Isabelle Temoteo, Sulivan, Sônia e Joana Mota e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrício Barros, Germana Mourão, Jeritza Gurgel e Edinir Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Almeida, Mônica Santos, Jomara Cid, Danielle Belan, Andréa Cerqueira e Mikaele Nobre
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Brígido e Bruna Folha
Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Lopes e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Holanda e Cláudio Silveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Rachid e Adriana Cabral
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Porcelini e Ana Brígido
Foto: LC Moreira

Legenda: Silas de Paula e Aline Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Pinho e Denise Carrá
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Dias, Lucinha Wolff, Tania Vasconcelos e Lilia Quinderé
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Letícia Barbosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Praça e Laura Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da coleção "Sonhos de Maria"
Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da coleção "Sonhos de Maria"
Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da coleção "Sonhos de Maria"
Foto: LC Moreira