CAPTEI: Projeto Vai Maria, do Iprede, estreia no DFB Festival com desfile que une moda e inclusão

Entre os momentos mais simbólicos da programação do DFB Festival 2026, o desfile do projeto Vai Maria, do Instituto da Primeira Infância (Iprede), levou à passarela uma combinação de moda autoral, inclusão produtiva e impacto social.

Legenda: Desfile na nova coleção Vai Maria Foto: LC Moreira

Apresentada na quinta-feira (11), no Estoril, a coleção “Sonhos de Maria” reuniu peças desenvolvidas por mulheres que passaram por uma formação de nove meses em costura, criação e desenvolvimento de produtos.

Legenda: Denise Carrá, Cláudio Silveira e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Assinada pela designer Cândida Lopes em parceria com a embaixadora da marca, Isabelle Temoteo, a coleção traduziu temas como autonomia, recomeço e protagonismo feminino.

Legenda: Coleção "Sonhos de Maria" na passarela Foto: LC Moreira

Com foco em práticas sustentáveis e materiais certificados, o desfile marcou ainda a estreia do Iprede no DFB e colocou o Vai Maria como o primeiro negócio social da moda brasileira a integrar a passarela do festival. Confira as fotos de LC Moreira.

Legenda: João Furtado, Isabelle Temoteo, Sulivan, Sônia e Joana Mota e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Patrício Barros, Germana Mourão, Jeritza Gurgel e Edinir Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Almeida, Mônica Santos, Jomara Cid, Danielle Belan, Andréa Cerqueira e Mikaele Nobre Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Brígido e Bruna Folha Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Lopes e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Holanda e Cláudio Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Rachid e Adriana Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Porcelini e Ana Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Silas de Paula e Aline Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Pinho e Denise Carrá Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Dias, Lucinha Wolff, Tania Vasconcelos e Lilia Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Letícia Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Praça e Laura Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da coleção "Sonhos de Maria" Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile da coleção "Sonhos de Maria" Foto: LC Moreira