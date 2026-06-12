CAPTEI: Projeto Vai Maria, do Iprede, estreia no DFB Festival com desfile que une moda e inclusão
Coleção “Sonhos de Maria” foi apresentada no Estoril, levando a passarela identidade, recomeço e protagonismo feminino
Entre os momentos mais simbólicos da programação do DFB Festival 2026, o desfile do projeto Vai Maria, do Instituto da Primeira Infância (Iprede), levou à passarela uma combinação de moda autoral, inclusão produtiva e impacto social.
Apresentada na quinta-feira (11), no Estoril, a coleção “Sonhos de Maria” reuniu peças desenvolvidas por mulheres que passaram por uma formação de nove meses em costura, criação e desenvolvimento de produtos.
Assinada pela designer Cândida Lopes em parceria com a embaixadora da marca, Isabelle Temoteo, a coleção traduziu temas como autonomia, recomeço e protagonismo feminino.
Com foco em práticas sustentáveis e materiais certificados, o desfile marcou ainda a estreia do Iprede no DFB e colocou o Vai Maria como o primeiro negócio social da moda brasileira a integrar a passarela do festival. Confira as fotos de LC Moreira.