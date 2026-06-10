Britney Spears e Dido em forró? Cantora Débora Lee surpreende público no São João de Maracanaú

Em entrevista exclusiva à coluna nos bastidores do São João de Maracanaú, a cantora Débora Lee falou sobre a caminhada que leva no forró, relembrou passagens por bandas consagradas do gênero e comentou os desafios de manter uma carreira solo no cenário musical nordestino.

A artista, que se apresentou pelo terceiro ano consecutivo no evento, revelou que já foi comparada a grandes nomes da música nacional e internacional.

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O show de Débora chamou atenção no São João de Maracanaú por levar versões em forró de letras de nomes como Britney Spears, Desireless e Dido.

"Já me compararam com Shakira, Vanessa Camargo e também com a Britney Spears. Todas elas são artistas que eu gosto muito. A Britney tem esse sucesso maravilhoso que inspirou uma versão que eu gravei. Fico muito feliz com esse carinho do público", afirmou.

Cantora passou por grandes banda de forró

Durante a conversa, a cantora relembrou a trajetória antes de apostar na carreira solo. Segundo ela, a experiência em bandas tradicionais do forró foi fundamental para a construção de sua identidade artística.

"Sou cantora solo há cinco anos, mas tive o privilégio de representar grandes bandas do nosso cenário forrozeiro. Minha última banda foi a Cavalo de Pau. Também passei pela Catuaba com Amendoim, Zanzibar e outras formações. A Débora Lee de hoje é resultado de toda essa caminhada e dessa trajetória que vivi", destacou.

Atualmente, a artista segue apostando em um projeto próprio, no qual tem liberdade para explorar diferentes estilos e repertórios.

"Quando a gente tem um projeto solo, consegue fazer aquilo em que acredita. E é muito gratificante quando o público abraça esse trabalho. Para mim, isso é um sinal de que as coisas estão dando certo", disse.

Questionada sobre os desafios enfrentados por uma mulher que atua de forma independente no mercado do forró, Débora reconheceu as dificuldades, mas afirmou que a determinação fala mais alto.

A caminhada não é fácil, principalmente quando você é cantora solo. É preciso fazer um trabalho diferenciado, dedicado e, acima de tudo, com muito amor. Tem dia que dá vontade de desistir, mas a vontade de vencer é muito maior Debora Lee Cantora

Além de intérprete, Débora Lee também atua como compositora. Segundo ela, o repertório atual reúne músicas autorais, versões e regravações de clássicos do gênero.