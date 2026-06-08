Bruno e Marrone celebram sucesso em Maracanaú e revelam maratona de 19 shows no São João

Em entrevista à coluna nos bastidores do São João de Maracanaú, na última sexta-feira (5), a dupla sertaneja Bruno e Marrone comemorou a forte conexão construída com o público cearense ao longo da carreira e revelou que cumprirá uma intensa agenda de 19 apresentações durante o período junino.

Com décadas de trajetória na música sertaneja, os artistas destacaram a importância do Ceará para a consolidação da carreira no Nordeste. Marrone lembrou que, no início, não imaginava que a dupla alcançaria tamanha identificação com o público local.

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“Tem muitos anos que a gente vem pra cá. A gente nem pensava que ia fazer sucesso no Ceará, porque nossas origens são totalmente diferentes das de vocês. Mas a gente só tem que agradecer a Deus, à vida e a vocês do Ceará por deixarem nossa música entrar aqui. Não é fácil. São poucos artistas do sertanejo que fazem sucesso aqui”, afirmou o cantor.

Bruno também ressaltou a felicidade da dupla em fazer parte das tradições juninas da região e do carinho recebido pelos fãs nordestinos. “Graças a Deus, estamos felizes de fazer parte da cultura de vocês, que é forte”, declarou.

Dupla percorre oito estados

Durante o período de festas de São João, Bruno e Marrone terão uma agenda intensa, com 19 shows programados.

A dupla passará por cidades dos estados do Ceará, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte, São Paulo, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Sul, levando os grandes sucessos do repertório para diferentes regiões do país.