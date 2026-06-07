‘Enzo’ do forró? Conheça Tito, nome mais novo do São João de Maracanaú

Em entrevista exclusiva à coluna nos bastidores do São João de Maracanaú, na última sexta-feira (5), o cantor Tito comemorou o início da temporada junina de 2026.

Aos 18 anos e com apenas dois anos de carreira, o artista cearense destacou a emoção de se apresentar em um dos maiores eventos do gênero no país e revelou que já tem mais de 15 apresentações confirmadas neste São João.

“É o nosso segundo ano aqui no Maracanaú fazendo um super show para essa galera. Expectativa mil. Vamos começar o São João agora com o pé direito. Esse é o nosso primeiro show de junho. Vamos começar daquele jeito para dar tudo certo”, afirmou.

‘Só a cara de Enzo’, brinca o cantor

Durante a entrevista, Tito brincou ao ser chamado de “Enzo”, termo popularizado nas redes sociais e usado de forma bem-humorada para se referir a jovens associados ao estereótipo de classe média ou classe alta.

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A expressão costuma remeter a pessoas vistas como “playboys”, ligadas a um estilo de vida confortável, com gostos considerados modernos, presença frequente nas redes sociais e hábitos associados à chamada geração Z.

Ao comentar que é do bairro Meireles, em Fortaleza, o cantor entrou na brincadeira e afirmou que tem apenas a “cara de Enzo”, mas que não se encaixa nas características normalmente atribuídas ao perfil.

“Eu não vou mentir não. Eu sou Enzo, mas eu só tenho a cara, viu? Porque aqui não tem nada de Enzo não. Sou do Meireles”, brincou.