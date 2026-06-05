João Gomes recria casa dos avós em Fortaleza e celebra raízes em evento junino

Uma estrutura cenográfica chamou a atenção do público que foi ao "São João Gomes" em Fortaleza, na noite de quinta-feira (4). O cenário inspirado na casa dos avós do artista reproduzia elementos típicos de uma residência do sertão. Em entrevista para esta coluna, João Gomes revelou que a proposta surgiu da vontade de apresentar algo diferente durante a temporada junina e homenagear a própria trajetória.

“A gente quis fazer uma coisa diferente. O palco hoje remete àquela casa do interior, à casa dos meus avós. Então eu tô muito feliz de estar aqui. Tô muito feliz de trazer um pouquinho da nossa cultura e, poxa, ser abraçado por Fortaleza é uma bênção de Deus”, afirmou.

Legenda: Réplica da casa de avós de João Gomes recebeu diferentes atrações juninas na capital cearense. Foto: Divulgação

Durante a conversa, João também falou sobre a importância de representar o interior nordestino por meio da música. Ao comentar comparações feitas por fãs com artistas internacionais, o pernambucano destacou que seu objetivo é valorizar a própria cultura.

“Se a gente puder representar o interior do nosso coração, acho que já está mais do que o suficiente”, disse.

Forró, tradição e histórias no palco

Em clima de São João, o cantor explicou que o repertório da atual turnê mistura diferentes vertentes do forró e ganhou reforço de músicos especializados nos ritmos tradicionais nordestinos.

Com agenda dividida entre o projeto "Dominguinhos" e o "São João Gomes", o artista pernambucano de Serrita encara mais de 30 apresentações até o fim de junho.

João citou a participação do sanfoneiro Ivison, integrante da banda e professor de acordeon, responsável por ajudar a construir uma experiência musical que passeia pelo baião, xaxado e pé de serra. "Ele sabe todas essas variantes do forró, seja o xaxado, o pé de serra, o baião. Ele domina, é um professor”, comentou.

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O artista ressaltou ainda que o espetáculo busca contar histórias sobre o sertão e as relações familiares. “Se a gente puder cantar a beleza que é o sertão, a beleza que é estar entre pai e filho curtindo, acho que é o suficiente. O repertório é bem misturado, a gente vai sentindo e deixando o público nos levar”, afirmou.

São João e futebol

Legenda: Casa avós de João Gomes, localizada em Serrita (PE), foi transformada em palco na capital cearense. Foto: João Lima Neto/SVM

João também comentou o clima de expectativa em torno do futebol durante o período junino e relembrou histórias de shows realizados em dias de partidas da Seleção Brasileira.

“Vamos viver essa emoção. Quando eles estiverem lá na Copa do Mundo, nós estaremos na nossa Copa do Mundo aqui”, brincou, referindo-se à intensa agenda de apresentações pelo país durante os festejos de São João.

Ao se despedir, o cantor agradeceu o carinho dos fãs cearenses e reforçou o desejo de retornar à capital em novos projetos. “Muito feliz, muito entusiasmado. Que Deus possa nos levar sempre a bons lugares como esse”, concluiu.