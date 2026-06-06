Xand se 'multiplica' com IA no São João de Maracanaú e canta músicas adormercidas há 11 anos

O cantor Xand Avião escolheu o São João de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, para estrear novo espetáculo junino com o qual ele irá percorrer o Brasil no mês de junho. A apresentação, que abriu oficialmente a temporada de São João do artista, trouxe uma homenagem à própria história no forró e contou com um recurso tecnológico que chamou atenção do público: versões de Xand criadas com inteligência artificial.

Em entrevista exclusiva à coluna, o artista revelou que decidiu olhar para a própria trajetória na música neste ano. A novidade ficou evidente já na abertura do show, exibida em um dos telões principais do evento.

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No vídeo, Xand aparece entrando em um camarim e encontrando quatro versões de si mesmo em diferentes fases da carreira. As imagens foram produzidas com auxílio de inteligência artificial e servem como ponto de partida para a narrativa do espetáculo, que revisita músicas marcantes de sua caminhada no forró.

"Esse ano eu quis fazer uma coisa diferente. Nos outros anos, eu estava homenageando Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Mastruz, Magníficos, Calcinha Preta, Cavalo de Pau e por aí vai. Mas esse ano estou homenageando Aviões mesmo", afirmou.

Repertório resgata músicas esquecidas

Segundo o cantor, a construção do novo show passou por uma pesquisa nas redes sociais para descobrir quais canções os fãs sentiam falta de ouvir ao vivo.

"Fui no TikTok, fui no Instagram e vi as músicas que o pessoal queria que eu cantasse e que eu não cantava mais. Não fui procurar a gaveta de ninguém. Peguei minha gaveta, abri, criei vergonha e coloquei minhas músicas", brincou Xand Avião.

Xand adiantou que algumas faixas retornam ao repertório após mais de uma década. "Tem música que vou cantar hoje que faz praticamente 11 anos que eu não canto. Espero que o pessoal goste. Particularmente falando, o repertório está muito bom", destacou.

Abertura e direção de André Gress

O novo espetáculo teve direção artística de André Gress, responsável por transformar as ideias do cantor em uma experiência visual para os fãs.

"Peço para você que está em casa prestar atenção na abertura. A abertura vai ser muito chocante, literalmente", afirmou Xand.

O cantor explicou que apresentou a ideia ao diretor e recebeu ajuda para transformar as "loucuras" em realidade. "Eu passo para ele o que quero fazer. Ele entende minhas loucuras e dirigiu o show inteiro", comentou.