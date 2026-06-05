Mastruz com Leite leva show junino especial para o São João de Maracanaú

A banda Mastruz com Leite, um dos maiores nomes da história do forró, já está em ritmo acelerado para a temporada junina de 2026. Com uma agenda que se aproxima de 50 apresentações durante o período, o grupo intensifica os preparativos para levar aos palcos de todo o Brasil o repertório que marcou gerações e continua conquistando novos públicos.

A vocalista Mara Rodrigues destacou que a expectativa para a temporada é das melhores e que toda a equipe já está mobilizada para entregar grandes apresentações.

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"Mastruz com Leite já está com a sua agenda de shows para o São João bombando, graças a Deus. Temos quase 50 shows para fazer e já estamos preparando repertório, figurino e tudo para brilhar pelos palcos do Brasil, levando muita energia, muito São João e muito arrasta-pé de qualidade", afirmou Mara.

A banda passará por diversos estados do Nordeste, incluindo Ceará, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Maranhão e Piauí, mantendo a tradição de marcar presença nos principais festejos juninos do país.

Convivência na estrada fortalece a banda

Durante a intensa rotina de viagens, o clima entre os integrantes é de união e descontração. Segundo o cantor Nerivaldo, o grupo mantém uma convivência harmoniosa nos deslocamentos, equilibrando momentos de diversão e descanso.

"A gente se dá muito bem. É uma alegria só dentro do ônibus. Também tem aquele momento de descansar e relaxar para poder dar o melhor de si quando chega ao palco", pontuou Neri.

Novos talentos vivem expectativa pelo segundo São João

Entre os integrantes mais recentes da banda, a cantora Evelyn Silva se prepara para o segundo São João com o Mastruz com Leite. Ela relembrou a emoção da estreia na temporada passada e revelou que a ansiedade para este ano é ainda maior.

"No primeiro São João eu senti muita ansiedade para começar logo e levar o melhor arrasta-pé do Mastruz para a galera. Fui muito bem recebida pelo público. Este ano a ansiedade é duas vezes maior e a expectativa também", disse a vocalista.

Figurinos ganham atenção especial

Quando o assunto é visual, as integrantes também entram no clima da festa. A vocalista Djailma Pontes revelou que participa diretamente da criação dos figurinos que utilizará durante a temporada.

"Eu gosto muito de desenhar e fazer meus próprios looks. Ano passado eu não estava tão preparada, mas este ano já comecei a desenhar e produzir alguns modelos. Pode ter certeza que nós vamos arrasar", afirmou.

Expectativa para o São João de Maracanaú

Entre os compromissos da agenda está o São João de Maracanaú, um dos maiores eventos juninos do país. A banda sobe ao palco no dia 6 de junho e promete um show especial para o público cearense.

Moradora de Maracanaú, Mara destacou a importância do evento para a cultura nordestina e para o município. "É um São João lindo, com uma estrutura gigantesca. Pessoas do Brasil inteiro vêm para curtir a festa. Para mim será ainda mais especial porque moro em Maracanaú. Vai ser maravilhoso", afirmou.