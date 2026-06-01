Nattan retorna ao São João de Maracanaú neste sábado (6) após pedido de desculpas

O cantor Nattan retorna ao São João de Maracanaú, neste sábado (6), após publicar em suas redes um pedido de desculpas por sua apresentação na noite da última sexta-feira (29). A Prefeitura afirmou que o retorno do artista não gera qualquer custo ou contratação adicional para o município.

Além da confirmação de Nattan, a organização também anunciou a inclusão de Waldonys na programação oficial. O cantor e sanfoneiro se apresentará na sexta-feira (5), ampliando a grade de atrações do tradicional festejo junino.

Nattan teve a participação confirmada oficialmente pela organização do evento. O artista se apresenta no Parque de Eventos Narciso Pessoa de Araújo, reforçando uma das noites mais aguardadas da programação da edição 2026.

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PROGRAMAÇÃO

Na sexta-feira, o público poderá acompanhar os shows de Bruno & Marrone, Xand Avião, Henry Freitas, Waldonys, Tito, Diego Facó e Clécio Sanfoneiro. Já no sábado, a programação contará com Nattan, Limão com Mel, Mastruz com Leite, Magníficos, Forró Real, Toca do Vale e Japinha.

Promovido pela Prefeitura de Maracanaú, o São João de Maracanaú 2026 segue até o dia 28 de junho com o tema “No País do Futebol, quem domina é o Forró”. A expectativa da organização é receber mais de 2,7 milhões de visitantes ao longo dos 30 dias de evento, consolidando a festa entre os maiores festejos juninos do país.