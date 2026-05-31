Nattan e Rafa Kalimann surgem em vídeo após cantor presentear filha com vestido de São João

Após repercutirem nacionalmente devido a depoimentos íntimos em um documentário sobre a vida do casal, Rafa Kalimann e Nattan surgiram juntos na noite do último sábado (30) em vídeo no qual mostram a filha, Zuza, de apenas cinco meses, com um vestido de São João.

A roupa, toda em xadrez vermelho e branco, estava decorada com chapéus de palha e bandeirinhas amarelas. "E aí, gostou da sua primeira roupa de São João? Fala pra mamãe. Foi o papai que trouxe!", afirma Rafa.

Nattan, por trás da câmera, começa, então, a cantarolar a melodia de "O Sanfoneiro Só Tocava Isso". O clássico junino de Haroldo Lobo e Geraldo Medeiros fez a bebê mexer as perninhas. "Dança!", pediu o papai.

Enquanto os pais falavam e interagiam, Zuza olhava atentamente para os dois. O vídeo, de pouco menos de 10 segundos, foi publicado nos stories do Instagram.

Entenda polêmica envolvendo Rafa Kalliman e Nattan

Foi a partir da exibição, no último dia 9 de maio, de um dos episódios do documentário "Tempo Para Amar", disponível no GNT e Globoplay, que o público teve acesso a detalhes íntimos da vida de Rafa e Nattan.

Na produção, Rafa relata a depressão enfrentada durante a gravidez de Zuza, primeira filha com o cantor, e desabafa sobre o sentimento de solidão vivido durante o período.

“É uma dificuldade de verbalizar. Eu preciso de ajuda. Eu me sinto sozinha. Estou com dificuldade nisso aqui. E a única pessoa que eu tinha do meu lado, com quem eu conseguia falar sem gerar preocupação, era o Nattan. Só que foi justamente no momento em que ele não conseguiu acompanhar e assimilar o meu momento também. Isso mexeu muito comigo, muito mesmo”, contou a apresentadora.

Durante o relato, Rafa revelou que precisou de acompanhamento psiquiátrico e passou a utilizar antidepressivos para conseguir lidar com a situação emocional durante a gestação.

A influenciadora também contou que, sem a medicação, sentia vontade de se isolar completamente. “Se eu não estivesse tomando remédio, sei que não sairia de casa. Eu iria me afundar, querer ficar isolada, porque é essa a sensação que me dá. Com o remédio, pelo menos eu saio. Saio chorando, mas saio. Vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, mas vou chorando.”

Segundo Rafa, uma conversa iniciada durante uma sessão de fisioterapia ajudou o casal a expor os sentimentos vividos naquele momento.

Na época, Nattan conciliava a rotina familiar com uma agenda intensa de shows e o lançamento de um DVD. “Fiz sete shows pelo Nordeste e, virando, vim para São Paulo para ficar 10 horas aqui com ela. Às vezes menos. Isso pesa muito, abaixa a imunidade”, afirmou o cantor.

Rafa respondeu durante o diálogo: “Tudo, para mim, está ligado à intenção. Quando não sou uma escolha para você, quando a família não é uma escolha para você, machuca".

Nattan pede desculpas após show em Maracanaú

No último sábado (30), o nome de Nattan novamente entrou em repercussão após participação dele no São João de Maracanaú, na noite de sexta-feira (29).

Em vídeo publicado nas redes sociais, o artista pediu desculpas por não conseguiu fazer um show "no padrão que costuma entregar aos fãs". Na sequência, prometeu retornar à cidade para uma apresentação gratuita.

"Acho que me emocionei demais e não fiz um show legal. Não foi um show bom, como vocês costumam sempre ver, como vocês costumam estar. E eu acho que, por mais respeito ao meu público, eu devo voltar em Maracanaú". Nattan Cantor

Nattan chegou a Maracanaú acompanhado de Zé Vaqueiro. Ambos haviam se apresentado juntos em Petrolina (PE) e seguiram para o Ceará, onde também dividiram o palco durante a festa junina.

Em tom descontraído, ele ainda brincou sobre o repertório da noite e admitiu sequer conseguir lembrar de tudo o que aconteceu durante a apresentação.

A reportagem acionou a assessoria do São João de Maracanaú para saber se há previsão de data para o show e aguarda retorno.