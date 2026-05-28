Justiça do Piauí suspende show de Nattan no Festejo de Santo Antônio

A Justiça do Piauí determinou, nessa terça-feira (26), a suspensão imediata da contratação de Nattan para o Festejo de Santo Antônio. O show do cantor está agendado para domingo (31) e foi contratado pela Prefeitura de Campo Maio por R$ 800 mil.

O Ministério Público do Piauí apontou que a contratação ocorreu em meio a uma crise fiscal no município, que estaria descumprindo obrigações previdenciárias e que foi condenado judicialmente por manter lixão a céu aberto, com danos ambientais.

A Prefeitura de Campo Maior alega que já pagou o valor da apresentação e que recorreu da decisão. Em nota divulgada nesta quinta-feira (28), a administração reforça que o festejo em homenagem a Santo Antônio é "uma das maiores manifestações culturais e religiosas do Piauí, movimentando a economia local, fortalecendo o turismo e gerando emprego e renda para centenas de famílias".

A Procuradoria do Município complementou ainda que apresentará informações e documentos necessários à Justiça para garantir a realização do evento.

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Justiça proíbe novos pagamentos pelo show

Na decisão liminar, o juiz Carlos Marcello também proibiu a Prefeitura de Campo Maior de fazer novos pagamentos à empresa responsável pelo show de Nattan.

Além disso, autorizou o bloqueio de R$ 800 mil e determinou que a gestão apresente comprovantes de possíveis pagamentos feitos, incluindo notas de empenho, liquidações e ordens bancárias, com identificação dos beneficiários.