Rafa Kalimann nega ter sido abandonada por Nattan durante gravidez: 'Conflitos muito íntimos'

A influenciadora Rafa Kalimann se pronunciou, nesta quarta-feira (13), após as críticas ao documentário "Tempo para Amar", produção em que revela os desafios vividos no último trimestre da gravidez de Zuza, a primeira filha com o cantor Nattan.

Em publicação nas redes sociais, ela negou ter sido abandonada pelo companheiro, esclarecendo os rumores sobre a depressão durante a gestação.

"Um ponto importante aqui é, ninguém me abandonou, o Nattan não me abandonou. Essa palavra não existiu no documentário. Quem assistiu ao episódio inteiro sabe muito bem disso. O que eu relatei ali, quem assistiu o episódio todo vai ver, foram conflitos reais, muito profundos. Conflitos muito íntimos, pessoais, com emoções difíceis de entender, como é o caso da solidão, né? Que eu menciono bastante", iniciou Kalimann.

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"Quis mostrar a realidade", diz Rafa Kalimann

Segundo Rafa, a ideia de fazer o documentário era trazer relatos honestos ao público. O casal, no entanto, foi duramente criticado pela dinâmica da relação antes e depois do nascimento da filha.

"Eu não queria um documentário comercial de margarina que mostrasse uma coisa utópica que não existe, que não tem como ser. Eu quis mostrar a realidade como ela é, com conflitos, com fragilidades, com amor, com aprendizados, com imperfeições", afirmou a apresentadora.

"E existem dificuldades reais que os casais passam durante a gestação, principalmente na gestação de primeira viagem. Os dois vivem uma transformação muito intensa. A gente lida com emoções que a gente não conhecia enquanto a gente tenta lidar com toda essa responsabilidade pela primeira vez na vida. E cada um da sua maneira", completou Kalimann.

Depressão durante a gravidez

Lançado no último sábado (9), o documentário de Rafa Kalimann, "Tempo Para Amar", causou grande repercussão nas redes sociais. Na produção, ela compartilhou detalhes da depressão enfrentada durante a gravidez de Zuza.

Segundo Kalimann, ela precisou de acompanhamento psiquiátrico e passou a utilizar antidepressivos para conseguir lidar com a situação emocional na gestação.

“É uma dificuldade de verbalizar. Eu preciso de ajuda. Eu me sinto sozinha. Estou com dificuldade nisso aqui. E a única pessoa que eu tinha do meu lado, com quem eu conseguia falar sem gerar preocupação, era o Nattan. Só que foi justamente no momento em que ele não conseguiu acompanhar e assimilar o meu momento também. Isso mexeu muito comigo, muito mesmo”, conta a apresentadora no documentário.

O primeiro capítulo aborda temas como solidão, ansiedade, depressão e os conflitos entre a vida real e a imagem compartilhada publicamente na internet.