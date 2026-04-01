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CAPTEI: TV Verdes Mares lança São João de Maracanaú 2026 com evento concorrido

Evento reúne mercado e projeta edição grandiosa da festa em 2026

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Ruy do Ceará e Roberto Pessoa com os Dançarinos
Foto: LC Moreira

Fortaleza entrou oficialmente no mood junino com sotaque de prestígio.

Legenda: Niara Meirele
Foto: LC Moreira

Na tarde de terça-feira, 31, o Vasto Restaurante foi point do concorrido lançamento do São João de Maracanaú 2026, promovido pela TV Verdes Mares em parceria com a Prefeitura de Maracanaú.

Legenda: Gerson Cecchini, Roberto Pessoa, Ruy do Ceará e Alex Magalhães
Foto: LC Moreira

Entre flashs, networking afiado e clima de “arraiá chic”, o encontro reuniu nomes do mercado para uma prosa estratégica — com direito a spoilers de um calendário robusto e oportunidades sob medida.

Legenda: Roberto e Fernanda Pessoa, Luiza Cela e Gaudêncio Lucena
Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy do Ceará, Roberto Pessoa e Eliane Brasil
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Pessoa, Ruy do Ceará e João Inácio Junior
Foto: LC Moreira

No dress code, chapéu de palha com atitude e espírito festeiro em alta.

Legenda: Igor Ribeiro e Banda
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Pedro Porcelini
Foto: LC Moreira

No radar, um São João que promete escala, entrega e buzz.

Legenda: Gerson Cecchini e Roberto Pessoa
Foto: LC Moreira

Tradução da temporada: tradição com curadoria e impacto.

Legenda: Gerson Cecchini, Roberto Pessoa, Ruy do Ceará, Luiza Cela, Alex Magalhães e Fábio Ambrósio
Foto: LC Moreira

Maracanaú já começou — e em grande estilo.

Veja as fotos da movimentação do evento captadas por LC Moreira:

Legenda: Ruy do Ceará e Roberto Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Magalhães, Jeritza Gurgel e Ruy do Ceará
Foto: LC Moreira

Legenda: Guilhermino Benevides e Ruy do Ceará
Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Magalhães e Roberto Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Gerson Cecchini, Roberto e Fernanda Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Magalhães e Fábio Ambrósio
Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Magalhães, Emília Ribeiro, Fábio Ambrósio e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Guilhermino Benevides e Alex Magalhães
Foto: LC Moreira

Legenda: Kleber Dias, Alex Magalhães e Rafael Carneiro
Foto: LC Morereira

Legenda: Ananias Gomes, Alex Magalhães, Jeritza Gurgel, Roberto e Rafael Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Pitanga, Diana Borba e Alex Magalhães
Foto: LC Moreira

Legenda: Bob Filho e Bob Santos, Alex Magalhães e Ananias Gomes
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Pessoa e Márcia Feitosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Uchoa, Alex Magalhães, Elias Taihn e Ênio Cabral
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Fernanda Pessoa, Luiza Cela e Gaudêncio Lucena
Foto: LC Moreira

Legenda: Mirela e Gerson Cecchini
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Sidrim, Luiza Cela e Patrícia Varela
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Pessoa e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Bob Santos, Ananias Gomes e Fábio Ambrósio
Foto: LC Moreira

Legenda: Guilhermino Benevides e Fábio Ambrósio
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Lopes, Wellington Holanda e Lívia Uchoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Comercial SVM
Foto: LC Moreira

Legenda: Janaína de Oliveira e João Inácio Junior
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Mirella Cecchini e Ticiana Ribeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Gerson Cecchini, Luiza Cela, Roberto, Fernanda e Rafael Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Pessoa e Gaudêncio Lucena
Foto: LC Moreira

Legenda: Karoelm Ferro, Júlio Araújo e Nathaly Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Pessoa e os Vereadores de Maracanaú
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Mauro Costa
Foto: LC Moreira

Legenda: Oswaldo Scaliotti, Márcia Feitosa e Mauro Costa
Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Pimentel, Lívia Uchoa, Katiuska Facó, Larissa Maia Lourenne Rabelo
Foto: LC Moreira

Legenda: João Inácio Junior e Fábio Ambrósio
Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Façanha, Cleirton Pessoa e Marcelo Pitanga
Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Ferreira, Hilda Randal, Ana Beatriz Nunes, Thiago Façanha, Ulisses Gama, Carol Pontes e Lourrene Rabelo
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Pitanga e Diane Borba
Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Ribeiro, Guilhermino Benevides e Mirella Accioly
Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Uchoa, Lia Carvalho, Lourenne Rabelo, Mikaelle Vasconcelos e Isabel Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Karla Rodrigues e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Ulisses Gama, Carol Pontes e Lourrene Rabelo
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Junqueira, Katiuska Facó, Lívia Uchoa, Bob e Bob Santos Filho
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Pessoa e Leyla Diógenes
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Pessoa, Alex Magalhães, Brenda Albuquerque e Gerson Cecchini
Foto: LC Moreira

Legenda: Ulisses Gama, Carol Pontes e Lourrene Rabelo
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Pitanga, Cleírton Pessoa, Kleber Dias, Rafael Carneiro e Diana Borba
Foto: LC Moreira

Legenda: Lançamento do São João de Maracanaú
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Ascari, Felipe Cabral, Tamires Duarte, Lívia Amarante, Lourenne Rabelo e Daniele Serpa
Foto: LC Moreira

 

 

 

 

 

 

 

 

 