CAPTEI: TV Verdes Mares lança São João de Maracanaú 2026 com evento concorrido

Fortaleza entrou oficialmente no mood junino com sotaque de prestígio.

Legenda: Niara Meirele Foto: LC Moreira

Na tarde de terça-feira, 31, o Vasto Restaurante foi point do concorrido lançamento do São João de Maracanaú 2026, promovido pela TV Verdes Mares em parceria com a Prefeitura de Maracanaú.

Legenda: Gerson Cecchini, Roberto Pessoa, Ruy do Ceará e Alex Magalhães Foto: LC Moreira

Entre flashs, networking afiado e clima de “arraiá chic”, o encontro reuniu nomes do mercado para uma prosa estratégica — com direito a spoilers de um calendário robusto e oportunidades sob medida.

Legenda: Roberto e Fernanda Pessoa, Luiza Cela e Gaudêncio Lucena Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy do Ceará, Roberto Pessoa e Eliane Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Pessoa, Ruy do Ceará e João Inácio Junior Foto: LC Moreira

No dress code, chapéu de palha com atitude e espírito festeiro em alta.

Legenda: Igor Ribeiro e Banda Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Pedro Porcelini Foto: LC Moreira

No radar, um São João que promete escala, entrega e buzz.

Legenda: Gerson Cecchini e Roberto Pessoa Foto: LC Moreira

Tradução da temporada: tradição com curadoria e impacto.

Legenda: Gerson Cecchini, Roberto Pessoa, Ruy do Ceará, Luiza Cela, Alex Magalhães e Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

Maracanaú já começou — e em grande estilo.

Veja as fotos da movimentação do evento captadas por LC Moreira:

Legenda: Ruy do Ceará e Roberto Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Magalhães, Jeritza Gurgel e Ruy do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Guilhermino Benevides e Ruy do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Magalhães e Roberto Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Gerson Cecchini, Roberto e Fernanda Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Magalhães e Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Magalhães, Emília Ribeiro, Fábio Ambrósio e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Guilhermino Benevides e Alex Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Kleber Dias, Alex Magalhães e Rafael Carneiro Foto: LC Morereira

Legenda: Ananias Gomes, Alex Magalhães, Jeritza Gurgel, Roberto e Rafael Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Pitanga, Diana Borba e Alex Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Bob Filho e Bob Santos, Alex Magalhães e Ananias Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Pessoa e Márcia Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Uchoa, Alex Magalhães, Elias Taihn e Ênio Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Fernanda Pessoa, Luiza Cela e Gaudêncio Lucena Foto: LC Moreira

Legenda: Mirela e Gerson Cecchini Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Sidrim, Luiza Cela e Patrícia Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Pessoa e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Bob Santos, Ananias Gomes e Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: Guilhermino Benevides e Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Lopes, Wellington Holanda e Lívia Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Comercial SVM Foto: LC Moreira

Legenda: Janaína de Oliveira e João Inácio Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Mirella Cecchini e Ticiana Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Gerson Cecchini, Luiza Cela, Roberto, Fernanda e Rafael Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Pessoa e Gaudêncio Lucena Foto: LC Moreira

Legenda: Karoelm Ferro, Júlio Araújo e Nathaly Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Pessoa e os Vereadores de Maracanaú Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Mauro Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Oswaldo Scaliotti, Márcia Feitosa e Mauro Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Pimentel, Lívia Uchoa, Katiuska Facó, Larissa Maia Lourenne Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: João Inácio Junior e Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Façanha, Cleirton Pessoa e Marcelo Pitanga Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Ferreira, Hilda Randal, Ana Beatriz Nunes, Thiago Façanha, Ulisses Gama, Carol Pontes e Lourrene Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Pitanga e Diane Borba Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Ribeiro, Guilhermino Benevides e Mirella Accioly Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Uchoa, Lia Carvalho, Lourenne Rabelo, Mikaelle Vasconcelos e Isabel Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Karla Rodrigues e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ulisses Gama, Carol Pontes e Lourrene Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Junqueira, Katiuska Facó, Lívia Uchoa, Bob e Bob Santos Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Pessoa e Leyla Diógenes Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Pessoa, Alex Magalhães, Brenda Albuquerque e Gerson Cecchini Foto: LC Moreira

Legenda: Ulisses Gama, Carol Pontes e Lourrene Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Pitanga, Cleírton Pessoa, Kleber Dias, Rafael Carneiro e Diana Borba Foto: LC Moreira

Legenda: Lançamento do São João de Maracanaú Foto: LC Moreira