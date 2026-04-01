CAPTEI: TV Verdes Mares lança São João de Maracanaú 2026 com evento concorrido

Fortaleza entrou oficialmente no mood junino com sotaque de prestígio.
Na tarde de terça-feira, 31, o Vasto Restaurante foi point do concorrido lançamento do São João de Maracanaú 2026, promovido pela TV Verdes Mares em parceria com a Prefeitura de Maracanaú.
Entre flashs, networking afiado e clima de “arraiá chic”, o encontro reuniu nomes do mercado para uma prosa estratégica — com direito a spoilers de um calendário robusto e oportunidades sob medida.
No dress code, chapéu de palha com atitude e espírito festeiro em alta.
No radar, um São João que promete escala, entrega e buzz.
Tradução da temporada: tradição com curadoria e impacto.
Maracanaú já começou — e em grande estilo.
Veja as fotos da movimentação do evento captadas por LC Moreira: