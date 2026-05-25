Ex da cantora de forró Walkiria Starley é preso no MA após denúncias de agressões

O ex-companheiro da cantora Walkiria Estarley, o baterista Pedro Lucas Alves do Nascimento, foi preso após denúncias de agressões físicas e psicológicas. Conforme o g1, a captura foi realizada pela Polícia Civil do Piauí nesta segunda-feira (25), no município de Timon, no Maranhão.

As supostas agressões teriam ocorrido no apartamento em que ela mora, em Teresina, no Piauí. Na noite de domingo (25), Walkiria usou as redes sociais para detalhar o caso. Conforme relatou aos seguidores, ela vivia em um relacionamento abusivo.

Devido às violências, Walkiria afirmou ter pedido uma medida protetiva contra o baterista. Ele atuava como baterista da banda que ela participava. No entanto, Lucas negou as acusações, afirmando que a cantora se machucou após cair dentro do apartamento.

A Polícia Civil ainda não repassou mais informações sobre como foi realizada a captura.

Entenda o caso

O caso teria ocorrido no apartamento onde ela mora, na Zona Leste de Teresina (PI). Ela postou um vídeo em que estava com o rosto ensanguentado por conta de um ferimento na testa. A confusão teria começado após questionamentos sobre supostas conversas da artista em sites de relacionamento.

A artista afirmou que o músico teria entrado no apartamento sem autorização após ela retornar da igreja. Após uma disputa pelo celular dela, Walkiria acabou ferida na cabeça.

"Quando eu olhei, ele já estava dentro do meu apartamento me enforcando, querendo pegar meu celular para ver se tinha conversa com outras pessoas", disse a cantora no vídeo

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Walkiria também declarou que vinha tentando ajudar financeiramente o ex-companheiro, permitindo que ele continuasse trabalhando na banda mesmo após o término. Segundo ela, Lucas enfrentaria conflitos familiares, problemas emocionais e dependência química.

Ao g1, a assessoria da cantora disse que esse não seria o primeiro episódio de agressão. "Isso já aconteceu outras vezes. Já havia um B.O. Ele é muito persuasivo e acaba se reaproximando, demonstrando querer ajudá-la", detalhou a equipe.

O que diz a defesa de Lucas Nascimento

Em vídeo publicado nas redes sociais, Lucas Nascimento negou as acusações feitas pela cantora e afirmou que Walkiria Starley teria se machucado após cair dentro do apartamento durante uma discussão. “Eu vim aqui para pegar meu fone. Eu não sei porque ela se estressou”, declarou.

O baterista afirmou ainda que a cantora “correu, deslizou” e bateu a cabeça na porta do banheiro. “Ela tacou a testa na porta do banheiro e sangrou o rosto. Disse que ia fazer um vídeo me queimando”, disse Lucas.

O músico negou agressão física e afirmou que a artista estaria “se vitimizando” nas redes sociais. “Ela começou uma gritaria, começou uma baixaria no condomínio, deslizou, caiu e está fazendo um monte de vídeo se vitimizando”, declarou.

Lucas também disse que estava no local apenas para buscar um fone de ouvido e alegou que a cantora havia apagado aplicativos do celular antes da discussão.