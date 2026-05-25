Cantora de forró afirma ter sofrido agressões de ex; baterista desmente acusações

A cantora de forró Walkiria Starley usou as redes sociais, na noite de domingo (25), para denunciar supostas agressões físicas e psicológicas que teria sofrido do ex-companheiro e baterista Lucas Nascimento.

O que aconteceu

Em uma longa live no Instagram, a artista afirmou viver um relacionamento “abusivo” e revelou que uma medida protetiva contra o músico teria sido reativada após o episódio mais recente. Lucas, por outro lado, negou as acusações e disse que a cantora se machucou após cair dentro do apartamento.

O caso teria ocorrido no apartamento onde ela mora, na Zona Leste de Teresina (PI). Inicialmente, ela postou um vídeo correndo dentro do condomínio em que ela vive fugindo do ex-companheiro.

Nas imagens, ela aparecia com o rosto ensanguentado por conta de um ferimento na testa. A confusão teria começado após questionamentos sobre supostas conversas da artista em sites de relacionamento.

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De acordo com a artista, o músico teria entrado no apartamento sem autorização após ela retornar da igreja. Ela relatou que houve uma disputa pelo celular e que acabou ferida na cabeça durante a confusão.

“Quando eu olhei, ele já estava dentro do meu apartamento me enforcando, querendo pegar meu celular para ver se tinha conversa com outras pessoas”, afirmou a cantora durante a transmissão.

Walkiria também declarou que vinha tentando ajudar financeiramente o ex-companheiro, permitindo que ele continuasse trabalhando na banda mesmo após o término. Segundo ela, Lucas enfrentaria conflitos familiares, problemas emocionais e dependência química.

Relação se deteriorou ao longo do tempo

Durante a live, Walkiria explicou o ocorrido e falou sobre a relação dela com o ex. Ela relatou que conheceu Lucas quando ele entrou para banda dela e que, inicialmente, acreditava estar diante de “um menino bom”.

Segundo Walkiria, a relação teria se deteriorado ao longo do tempo, principalmente em meio ao tratamento contra o alcoolismo que enfrenta.

A cantora afirmou que passou a viver sob pressão psicológica constante e acusou o ex de manipulação emocional, ameaças e invasões frequentes ao apartamento onde mora. Segundo ela, Lucas não aceitava o fim do relacionamento e constantemente criava situações de ciúmes envolvendo supostas conversas dela com outros homens.

Ao longo da live, a cantora afirmou possuir prints de conversas, registros de ameaças e mensagens enviadas à família do baterista pedindo ajuda. Ela ainda declarou que já havia registrado boletins de ocorrência anteriormente e que a medida protetiva teria sido retomada após o novo episódio.

Em contato com assessoria da cantora, a reportagem foi informada que um Boletim de Ocorrência (B.O) já foi feito no ano passado relatando as mesmas situações e, que um novo, deve ser feito nesta segunda-feira (25). A artista também deve passar por um exame de corpo de delito para verificar a lesão que sofreu na testa.

O que diz a defesa de Lucas Nascimento

Em vídeo publicado nas redes sociais, Lucas Nascimento negou as acusações feitas pela cantora e afirmou que Walkiria Starley teria se machucado após cair dentro do apartamento durante uma discussão.

“Eu vim aqui para pegar meu fone. Eu não sei porque ela se estressou”, declarou.

O baterista afirmou ainda que a cantora “correu, deslizou” e bateu a cabeça na porta do banheiro. “Ela tacou a testa na porta do banheiro e sangrou o rosto. Disse que ia fazer um vídeo me queimando”, disse Lucas.

O músico negou agressão física e afirmou que a artista estaria “se vitimizando” nas redes sociais. “Ela começou uma gritaria, começou uma baixaria no condomínio, deslizou, caiu e está fazendo um monte de vídeo se vitimizando”, declarou.

Lucas também disse que estava no local apenas para buscar um fone de ouvido e alegou que a cantora havia apagado aplicativos do celular antes da discussão.