Mãe de MC Kevin pede reabertura de investigação sobre morte do funkeiro

A empresária Valquíria Nascimento, mãe do cantor MC Kevin, afirmou que irá pedir a reabertura das investigações sobre a morte do artista, ocorrida em maio de 2021, no Rio de Janeiro. A declaração foi feita em um vídeo publicado nessa segunda-feira (11) nas redes sociais.

Kevin Nascimento Bueno morreu após cair da varanda do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. De acordo com a investigação conduzida pela Polícia Civil à época, o cantor tentou passar para o andar de baixo ao se assustar com a possibilidade de ser flagrado pela então esposa, Deolane Bezerra, enquanto estava acompanhado de Bianca Domingues em um dos quartos do hotel.

Veja fala de mãe de MC Kevin:

No vídeo, Valquíria disse ter recebido novas informações que, segundo ela, entram em contradição com a conclusão oficial da polícia, que classificou o caso como acidente.

“Eu sou a pessoa mais interessada em saber o que aconteceu no dia da morte do meu filho. Estou disposta a fazer tudo o que for possível e o impossível. Na época, eu não tinha condições de fazer nada. Hoje as coisas mudaram”, afirmou.

As investigações foram concluídas em novembro de 2021 pelo delegado Leandro Gontijo, da 16ª DP. Na ocasião, a polícia informou que não havia indícios de brigas, violência ou qualquer outro tipo de crime relacionado à morte do cantor.

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Em julho de 2022, a Justiça do Rio de Janeiro arquivou o caso. O juiz Adriano Celestino Santos, da 2ª Vara Criminal, acompanhou o entendimento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que apontou ausência de indícios de conduta dolosa ou culposa.

Ainda segundo Valquíria, a família contratou uma perícia independente e um detetive particular para auxiliar o Ministério Público em uma possível reanálise do caso. Ela também afirmou ter recebido apoio dos funkeiros MC PH e MC IG, amigos próximos de Kevin.

“A gente também tem dúvida. Vamos atrás da verdade. Eu quero saber o que aconteceu no dia 16 de maio de 2021”, declarou a mãe do artista.