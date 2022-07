Inquérito sobre morte de MC Kevin é arquivado pela Justiça

O inquérito policial que investigava a morte do cantor MC Kevin foi arquivado, determinou a Justiça do Rio de Janeiro. O juiz Adriano Celestino Santos, responsável pelo caso, afirmou em sua decisão que não há indícios de conduta dolosa ou culposa no caso. As informações são do jornal O Globo.

No documento, o magistrado informou que a perícia não apresentou indícios de brigas ou ações violentas no quarto do artista. Por esse motivo, a causa aparente da queda foi provocada por um acidente.

O juiz explica que a conclusão da perícia é semelhante ao testemunho das pessoas que estavam no local. “O referido laudo constatou, inclusive, que o corpo da vítima apresentou trajetória oblíqua compatível com movimento de impulso relatado pelas testemunhas Bianca e Victor”, disse.

Além disso, foi citado ainda que a quebra sigilo de dados telefônicos dos envolvidos também não apresentou informações relevantes à investigação.

Morte de MC Kevin

Em 16 de maio de 2021, Kevin Nascimento Bueno, à época com 23 anos, faleceu após cair do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O artista tentava pular da varanda para o andar de baixo e se assustou com a possibilidade de ser flagrado pela mulher, Deolane Bezerra, com a acompanhante Bianca Domingues.

O artista chegou a ser socorrido em estado grave no hospital Miguel Couto, na Zona Sul, mas não resistiu aos ferimentos.