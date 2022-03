Mãe de MC Kevin pede reabertura de inquérito sobre a morte do funkeiro

A mãe de MC Kevin, funkeiro que morreu após cair da sacada de um hotel no Rio de Janeiro em maio do ano passado, informou que pediu a reabertura do inquérito que investigou a morte do funkeiro. Isso foi motivado pela fala de um dos amigos dele, que informou à RecordTV que uma segunda garota de programa estava no quarto.

“Com dúvidas, não dá para ficar, não dá para viver”, frisou Valquíria Nascimento. A empresária apareceu em vídeo publicado pelo promotor de eventos Gugu Grseis, nessa quarta-feira (16).

"Quem conhece sabe quem era a pessoa Kevin. Eu estou aqui como mãe e vou fazer tudo o que for possível para tirar essas dúvidas e saber realmente o que aconteceu", pontuou a mãe do artista.

Gugu Grseis completa a fala afirmando que "se tiver alguma coisa, nós vamos saber a verdade".

O inquérito da morte de MC Kevin foi arquivado em fevereiro, por falta de provas. O arquivamento já havia sido pedido em novembro do ano passado.

Versão de acidente

Ainda em maio, mês da morte, o resultado dos laudos periciais sobre as circunstâncias da morte de MC Kevin apontavam para "um acidente por culpa exclusiva da vítima".

Com base nos documentos produzidos e nos depoimentos, a informação foi revelada por Antenor Lopes, chefe do Departamento-Geral de Polícia da Capital do RJ, que esteve à frente das investigações.

Conclusão da perícia atesta que MC Kevin teria caído do 5º andar por receio de ser flagrado traindo a esposa. Divulgado no dia 23 de maio de 2021, o laudo mostrou a desordem no quarto de hotel e na varanda, reconstruindo os momentos finais de vida do funkeiro.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit