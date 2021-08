Filha de MC Kevin vai receber cerca de R$ 70 mil por mês de pensão

A única filha única de MC Kevin, a pequena Soraya, vai receber cerca de R$ 70 mil por mês de pensão alimentícia após a morte do pai, em maio deste ano. A informação foi revelada por Deolane Bezerra, viúva do funkeiro, em live transmitida pelo Instagram.

"O pai dela cumpriu a missão de ir embora, morar com o papai do céu, e deixar a filha dele bem na terra. Porque uma criança não precisa de 60, 70 mil reais por mês para viver e é o mínimo o que a Soraya vai ganhar nesses últimos anos. E eu sei porque participei da contabilidade e da auditoria do Kevin, eu sei o que ele ganha de digital e autoral", declarou Deolane em live.

No início de agosto, Evellin Guimarães, mãe da menina, contou que enquanto Kevin era vivo a criança recebia uma pensão de R$ 2,3 mil, que aumentava de acordo com o crescimento da carreira do pai.

"Começou em R$ 300, e a última pensão paga em abril foi de R$ 2,3 mil", revelou ela em entrevista ao Real Podcast. "Eu não tinha contato financeiro com o Kevin. Era 100% com a mãe dele", completou.

