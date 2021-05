MC Kevin usou drogas e consumiu álcool antes de cair de varanda, diz laudo

Exames toxicológicos confirmaram que MC Kevin usou drogas e consumiu álcool antes de cair do 5º andar de hotel e morrer. Laudo do Instituto Médico Legal (IML) foi divulgado nessa quinta-feira (27)

"De acordo com as técnicas utilizadas, foi possível detectar no material analisado duas substâncias compatíveis com os padrões de cafeína e metilenodioximetanfetamina (MDMA)", aponta o documento.

No entanto, não é possível estipular a quantidade das amostras: "O laboratório de toxicologia não dispõe de metodologia para quantificação destas substâncias. Portanto, não há elementos para afirmar se as mesmas foram utilizadas em doses usuais ou excessivas".

Um outro laudo examinou o teor alcoólico no sangue do funkeiro e indicou uma concentração de 13 dg/L (decigramas por litro), o que, segundo especialistas seria suficiente para causar falta de coordenação dos movimentos musculares voluntários e de equilíbrio.

Exames corroboram depoimentos

Os laudos, obtidos pela reportagem da Folha de S. Paulo e assinados pela perita Raquel Cenachi Madalosso, corroboram as versões dos amigos, da esposa e da modelo que estava com o funkeiro no momento da queda.

Eles afirmaram à polícia que o grupo consumiu álcool, MD e maconha naquele dia — a cafeína pode estar relacionada a energéticos.

De acordo com eles, MC Kevin caiu da varanda após fazer sexo com a modelo Bianca Domingues, 26, e Victor Fontenelle (MC VK), 23, no hotel localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A hipótese das testemunhas é que ele teria tentado pular para o quarto de baixo com medo que sua esposa, Deolane Bezerra, descobrisse a traição.

MC Kevin caiu ao lado da área da piscina, após bater a cabeça em um piso e em uma barreira de vidro que cercava o local. Ele chegou a ser socorrido ainda com vida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. A necropsia apontou que a causa da morte foi um traumatismo craniano por ação contundente (violenta).

Discussão com a esposa

MC VK contou, em depoimento no 16º DP da Barra da Tijuca, que no domingo (16) MC Kevin e a esposa discutiram. A diária do hotel que os amigos dele estavam havia vencido e foi preciso renová-la. O funkeiro teria mandado seu segurança buscar dinheiro no quarto onde ele estava com Deolane.

Deolane questionou a necessidade do dinheiro e os dois foram vistos discutindo. MC Kevin teria jogado uma garrafa de cerveja no chão e, logo após, a esposa teria subido de volta para as acomodações do casal.

Depois da briga, o grupo de amigos teria descido para a praia, momento que teriam encontrado a modelo Bianca Domingues em um quiosque, onde foram consumidos mais de R$ 1.500, sendo a maior parte em bebida alcoólica.

Relações sexuais

MC VK e a modelo foram para o quarto 502 por volta das 17h e Kevin chegou cinco minutos depois, combinando que o encontro sairia por R$ 2.000. O amigo Jhonatas Augusto Cruz, 26, entrou e tentou participar da transa algumas vezes, mas foi "expulso" pelo artista, porque Bianca só queria ter relações sexuais com os outros dois.

Nesse ponto os depoimentos têm pequenas divergências. Victor afirma que recebeu uma mensagem do colega Gabriel informando que Deolane estava perguntando por Kevin e disse: "Vamos tomar cuidado, vai moiá [complicar]", o que condiz com a fala de Jhonatas e outro amigo. Depois que ele acabou a transa na cama, viu Kevin chamando Bianca para a varanda.

Últimos momentos antes da queda

Bianca relata após o fim da transa com Victor, Jhonatas entrou novamente no quarto e comentou "estão vindo aí", "vai moiá", seguido pela recomendação de Victor para que Kevin saísse. Segundo Bianca, o cantor teria se irritado porque estava pagando e ainda não tinha transado e teria falado: "Vem cá, bebê, quero ficar com você".

Ao chegar na varanda, Bianca Dominguez narra que encontrou o funkeiro encostado no parapeito. Diz não se lembrar exatamente do que a fez voltar a atenção para dentro do quarto, mas quando se virou novamente para Kevin, ele estava passando a segunda perna sobre o parapeito.

Já do lado de fora da sacada, o MC teria descido o corpo e se pendurado. Pelo que ela percebeu, o cantor tentou tomar um impulso para supostamente acessar o andar de baixo, mas caiu, o que Victor corrobora. Bianca Dominguez relata que isso aconteceu em poucos segundos e que ela ficou sem reação.

