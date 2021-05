MC Kevin encomendou BMW orçada em R$745 mil antes de acidente

A ostentação é algo recorrente aos nomes do funk. As letras de músicas levam não só os romances proibidos como também o mundo de luxo. MC Kevin era apaixonado por carros, chamado por ele em algumas canções de "naves". Nesta quarta-feira (26), o portal Uol revelou que o cantor encomendou um BMW i8, orçada na tabela Fipe em R$745 mil.

O site entrou em contato com a família do MC Kevin, que confirmou a história contada pelo dono da loja de veículo que negociou a venda. O i8 é um esportivo híbrido plug-in, pode ser carregado por meio de uma tomada ou carregador rápido. Ele mescla um motor 1.5 turbo a gasolina de três cilindros com outro, elétrico.



Legenda: Esportivo híbrido ganha nova geração e possibilidade de dirigir com os cabelos ao vento Foto: Divulgação

No dia 10 de maio, o empresário Tiago Tcar publicou foto no Instagram ao lado de MC Kevin e MC Kekel durante a ida dos funkeiros na loja. O estabelecimento é conhecido por vender veículos de luxo para famosos como Cesar Menotti e Os Barões da Pisadinha.

Morte de MC Kevin foi "acidente por culpa exclusiva da vítima", diz delegado

O resultado dos laudos periciais sobre as circunstâncias da morte de MC Kevin apontam para "um acidente por culpa exclusiva da vítima". Com base nos documentos produzidos e nos depoimentos, a informação foi revelada por Antenor Lopes, chefe do Departamento-Geral de Polícia da Capital do RJ, que esteve a frente das investigações.

Conclusão da perícia atesta que MC Kevin teria caído do 5º andar por receio de ser flagrado traindo a esposa. Divulgado nesse domingo (23), o laudo mostrou a desordem no quarto de hotel e na varanda, reconstruindo os momentos finais de vida do funkeiro.