Deolane Bezerra faz carta aberta após 1 ano de morte de MC Kevin; leia

Para homenagear MC Kevin, na data em que completa um ano da morte do artista, Deolane Bezerra publicou uma carta aberta em seu perfil no Instagram, nesta segunda-feira (16).

O funkeiro morreu aos 23 anos por causa de um grave acidente, após cair de uma varanda num quarto de hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 16 de maio de 2021.

Na carta, a advogada diz que ele sempre será o "menino que mudou sua vida" e agradeceu por todos os ensinamentos do companheiro.

"Um ano… 12 meses… 52 semanas… 365 dias… e ainda parece que foi ontem! Dia 16 de maio de 2021, às 18h10, eu recebi uma das piores notícias da minha vida. Kevin foi e sempre será o menino que mudou a minha vida em todos os sentidos. Vou ser eternamente grata por isso!", iniciou.

A "doutora", como se intitula nas redes sociais, diz ser grata a Deus pela passagem do músico em sua vida e que "guardará para sempre dentro do coração" os momentos que passaram juntos.

Legenda: Arte que Deolane Bezerra compartilhou em homenagem a Mc Kevin Foto: Reprodução/Instagram

"Kevin sempre me enalteceu e muitas vezes me fez enxergar a mulher que eu era. Mesmo com seus erros, me ensinou muito sobre amor, principalmente amor ao próximo! A sua passagem pela terra foi curta, mas nos deixou muitos ensinamentos", continuou.

A advogada ainda fala sobre a crença em Deus para ajudar a superar a perda do amado.

"Até aqui a Mão de Deus me sustentou, e eu sigo fielmente acreditando que Ele me carrega no colo! Kevin, eu te amo em Cristo Jesus. Muito obrigada por ter passado pela minha vida! Um dia nos reencontraremos!", concluiu no texto.

Na publicação, seguidores e amigos famosos de Deolane prestaram homenagens a Kevin e desejaram força à advogada. "Te amo tanto. Você é tão forte!", disse Viih Tube. "Kevin para sempre em nossos corações. Será sempre lembrado com amor e carinho", comentou o jornalista e influenciador Erick Ricarte.