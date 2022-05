Morte de MC Kevin completa 1 ano: veja como estão envolvidos no caso

A morte de MC Kevin, que caiu de um prédio enquanto tentava se esconder da esposa no dia 16 de maio de 2021, ainda segue dando o que falar. A polícia pediu o arquivamento do caso e a família do funkeiro solicitou a reabertura da investigação, por exemplo. Já os envolvidos no episódio tentam esquecer a tragédia. (veja abaixo como estão os envolvidos)

Kevin Nascimento Bueno, à época com 23 anos, faleceu após cair do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O artista tentava pular da varanda para o andar de baixo e se assustou com a possibilidade de ser flagrado pela mulher, Deolane Bezerra, com a acompanhante Bianca Domingues.

A Polícia Civil concluiu que a morte foi acidental e pediu o arquivamento em fevereiro deste ano. Contudo, no mês seguinte, a família reivindicou a reabertura do caso. O Tribunal de Justiça do Rio enviou o inquérito para o Ministério Público, que ainda não se posicionou.

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin

Advogada criminalista de formação, Deolane Bezerra, de 34 anos, conquistou 14 milhões de seguidores nas redes sociais, virou influenciadora digital, DJ e cantora.

Legenda: Deolane conquistou 14 milhões de seguidores nas redes sociais Foto: Reprodução

MC VK, amigo

Victor Elias Fontenelle, o MC VK, que disse à Polícia Civil ter visto quando as mãos do amigos escorregaram do parapeito da varanda do hotel, relatou ter sofrido ameaças de pessoas que o acusavam da morte do funkeiro.

Atualmente, ele segue cantando e fazendo shows.

Bianca Domingues, acompanhante

A mulher de 27 anos estava com MC Kevin e VK na hora do acidente. Bianca recebeu mensagens difamatórias na internet, mas seguiu produzindo conteúdo digital, fazendo trabalhos como modelo fitness e acompanhante.

Legenda: Bianca segue produzindo conteúdo digital Foto: Reprodução

Valquíria Nascimento, mãe

A mãe se tornou embaixadora da obra de MC Kevin, é empresária e acumula 1,8 milhão de seguidores nas redes sociais. Foi Valquíria quem pediu a reabertura da investigação da morte do filho, alegando querer "saber o que realmente aconteceu".

