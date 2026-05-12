Diogo Nogueira cancela shows após diagnóstico de laringite bacteriana grave
Quatro apresentações estavam programadas até o fim de maio.
O cantor Diogo Nogueira cancelou os shows dos próximos dias após ser diagnosticado com um quadro de laringite bacteriana grave. A informação foi divulgada pela equipe do artista em comunicado publicado nas redes sociais nessa segunda-feira (12).
Segundo a nota, o sambista está em tratamento hospitalar e precisará interromper temporariamente as apresentações por orientação médica. A equipe informou que a condição impossibilita o uso da voz para shows e destacou que a decisão foi tomada visando a plena recuperação do cantor.
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O último show realizado por Diogo Nogueira aconteceu em Fortaleza, no último dia 9 de maio, no Iate Clube. A apresentação ocorreu antes do agravamento do quadro clínico.
Após o show na capital cearense, os compromissos que estavam programados são:
- Belo Horizonte — 7 de junho;
- Rio de Janeiro — 20 de junho;
- Recife — 27 de junho;
- Manaus — 17 de julho.
Até o momento, a produção de Diogo Nogueira não informou se as apresentações serão remarcadas nem detalhou orientações sobre reembolso de ingressos.