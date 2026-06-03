Mari Fernandez leva show inédito sobre terra natal no São João de Maracanaú

A cantora Mari Fernandez será uma das atrações do São João de Maracanaú 2026 e prepara uma apresentação especial para o público cearense. Em entrevista à coluna, a artista revelou que levará para o palco um novo formato de show, que une trajetória pessoal, homenagens às raízes e referências culturais do Ceará.

Segundo Mari, o espetáculo deste ano foi pensado para apresentar ao público uma versão mais íntima da história dela. Nascida em Alto Santo (CE), ela irá homenagear o município.

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“Estou preparando um show muito massa. Este ano o meu São João vai se chamar ‘São João MFZ: De Alto Santo Para...’. É um projeto que traz um pouco da minha história e também da história de grandes nomes da minha terra. Quero mostrar quem eu sou, quem eu era antes de as pessoas conhecerem a menina da ‘Passa Lá em Casa’”, afirmou.

Maracanaú tem papel importante na trajetória da cantora

Ao falar sobre o retorno ao maior São João do Ceará, Mari destacou a relação especial que mantém com o evento. A cantora considera que a carreira ganhou uma nova dimensão após a primeira apresentação na cidade.

“Maracanaú mudou muito a minha história. Eu considero que a minha carreira no Ceará era uma antes do meu primeiro show no São João de Maracanaú e outra depois. Foi ali que as pessoas realmente enxergaram que o povo cearense estava me abraçando. Depois daquele momento, tudo começou a se intensificar muito mais”, declarou.

A artista lembrou ainda que participou da programação de forma seguida de vários anos e classificou a cidade como um dos lugares onde mais gosta de cantar.

“Maracanaú é um dos lugares que eu mais gosto de me apresentar. Estou muito feliz por voltar mais uma vez para esse palco tão importante na minha carreira”, disse.

Mais de 35 shows em junho

Um dos principais nomes do forró da atualidade, Mari Fernandez terá uma das agendas mais movimentadas do período junino. A cantora revelou que já ultrapassou a marca de 35 apresentações confirmadas apenas em junho e espera chegar perto de 40 shows no mês.

“Já está passando dos 35 shows em junho. Minha meta é fazer no máximo 40. Eu venho me preparando há meses para isso. Diminuí bastante a agenda nos outros períodos do ano para conseguir me dedicar totalmente ao São João”, explicou.

A artista contou que reduziu o ritmo de apresentações ao longo dos últimos nove meses para chegar ao período junino com mais disposição.

“Eu passei meses fazendo sete, oito ou dez shows por mês justamente para ter mais tempo e me preparar para essa maratona. O São João é um período muito especial para nós, artistas nordestinos, e eu prefiro concentrar mais apresentações nessa época”, afirmou.

Homenagem às origens em Alto Santo

Mari revelou que o show destacará personalidades que nasceram no município de Alto Santo e influenciaram a formação dela.

Eu tenho muito orgulho de ter nascido em Alto Santo. Vou falar não só da minha história, mas também de grandes nomes da cidade, como Bráulio Bessa e Rita de Cássia. São pessoas que, assim como eu, viveram naquela mesma terra, passaram pelas mesmas ruas e ajudaram a construir a identidade cultural do nosso estado. Mari Fernandez Cantora

Com passagem confirmada por grandes polos juninos, como Caruaru, Campina Grande e Maracanaú, Mari Fernandez promete levar aos palcos um espetáculo que mistura forró, memória afetiva e celebração das raízes nordestinas.