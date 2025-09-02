Ricardo Bacelar lança single em parceria com Flora Purim e Airto Moreira, lendas do jazz mundial

O multi-instrumentista, compositor e produtor cearense Ricardo Bacelar lançou, na última sexta-feira (29), um single em parceria com dois grandes nomes do jazz nacional e internacional: a cantora Flora Purim e o percussionista, baterista e compositor Airto Moreira.

A música escolhida para a parceria foi “Aqui, oh!”, de Toninho Horta e Fernando Brant, que ganhou reinterpretação com Ricardo na voz, piano e teclados, Flora na voz e Airto na voz e percussão. Produzido pelo Jasmin Studio, o single conta ainda com a participação dos músicos André Rass (percussão), Stênio Gonçalves (guitarra e violão), Márcio Resende (flauta), Nélio Costa (baixo) e Pantico Rocha (bateria).

Segundo Bacelar, essa é apenas a primeira canção de uma série de colaborações do trio. O encontro entre os artistas irá render, ainda, dois álbuns: um com músicas que narram a trajetória pessoal e profissional do casal, parceria que já dura seis décadas, e um com canções instrumentais inéditas de Airto Moreira, ambos produzidos por Ricardo. Os dois produtos devem ser lançados no primeiro semestre de 2026.

Veja também Verso Pop, samba, reggae, MPB, sertanejo e mais: confira agenda de shows para ver em Fortaleza em setembro Verso Clubes de discos gratuitos em Fortaleza elevam experiência de ouvir música e conectam fãs

O multi-instrumentista cearense conta que o encontro entre os artistas aconteceu a partir de um convite do diretor Jom Tob Azulay (Os Doces Bárbaros, Elis & Tom), que trabalha em um filme sobre a vida de Flora e Airto e convidou Ricardo para ser o diretor musical da obra.

“É muito gratificante esse trabalho, porque eu já conhecia muito bem o trabalho deles, ouço o trabalho dos dois desde que sou muito garoto”, comenta Bacelar. “[A música de Flora e Airto] traz uma marca muito forte de pessoas muito criativas e que têm uma história de vida interessantíssima. Foi um prazer, para mim, estar com eles”, destaca.

Nascidos no Brasil, Flora e Airto moraram por muitos anos nos Estados Unidos, onde fizeram carreira e alcançaram sucesso internacional, gravando com grandes nomes do jazz, como Dizzy Gillespie, Mickey Hart e Miles Davis, entre muitos outros. Atualmente, vivem no Rio de Janeiro (RJ).

Confira o videoclipe de Aqui, Oh!: