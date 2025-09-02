Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ricardo Bacelar lança single em parceria com Flora Purim e Airto Moreira, lendas do jazz mundial

Colaboração é a primeira de uma série de canções que dará origem a dois álbuns

Escrito por
Ana Beatriz Caldas beatriz.caldas@svm.com.br
Verso
Ricardo Bacelar, Flora Purim e Airto Moreira
Legenda: Os músicos Ricardo Bacelar, Flora Purim e Airto Moreira em uma parceria que deve render dois álbuns de música, além de um trabalho para o cinema
Foto: Maria Bacelar/Divulgação

O multi-instrumentista, compositor e produtor cearense Ricardo Bacelar lançou, na última sexta-feira (29), um single em parceria com dois grandes nomes do jazz nacional e internacional: a cantora Flora Purim e o percussionista, baterista e compositor Airto Moreira.

A música escolhida para a parceria foi “Aqui, oh!”, de Toninho Horta e Fernando Brant, que ganhou reinterpretação com Ricardo na voz, piano e teclados, Flora na voz e Airto na voz e percussão. Produzido pelo Jasmin Studio, o single conta ainda com a participação dos músicos André Rass (percussão), Stênio Gonçalves (guitarra e violão), Márcio Resende (flauta), Nélio Costa (baixo) e Pantico Rocha (bateria).

Segundo Bacelar, essa é apenas a primeira canção de uma série de colaborações do trio. O encontro entre os artistas irá render, ainda, dois álbuns: um com músicas que narram a trajetória pessoal e profissional do casal, parceria que já dura seis décadas, e um com canções instrumentais inéditas de Airto Moreira, ambos produzidos por Ricardo. Os dois produtos devem ser lançados no primeiro semestre de 2026.

Veja também

teaser image
Verso

Pop, samba, reggae, MPB, sertanejo e mais: confira agenda de shows para ver em Fortaleza em setembro

teaser image
Verso

Clubes de discos gratuitos em Fortaleza elevam experiência de ouvir música e conectam fãs

O multi-instrumentista cearense conta que o encontro entre os artistas aconteceu a partir de um convite do diretor Jom Tob Azulay (Os Doces Bárbaros, Elis & Tom), que trabalha em um filme sobre a vida de Flora e Airto e convidou Ricardo para ser o diretor musical da obra. 

“É muito gratificante esse trabalho, porque eu já conhecia muito bem o trabalho deles, ouço o trabalho dos dois desde que sou muito garoto”, comenta Bacelar. “[A música de Flora e Airto] traz uma marca muito forte de pessoas muito criativas e que têm uma história de vida interessantíssima. Foi um prazer, para mim, estar com eles”, destaca.

Nascidos no Brasil, Flora e Airto moraram por muitos anos nos Estados Unidos, onde fizeram carreira e alcançaram sucesso internacional, gravando com grandes nomes do jazz, como Dizzy Gillespie, Mickey Hart e Miles Davis, entre muitos outros. Atualmente, vivem no Rio de Janeiro (RJ).

Confira o videoclipe de Aqui, Oh!:

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Ricardo Bacelar, Flora Purim e Airto Moreira
Verso

Ricardo Bacelar lança single em parceria com Flora Purim e Airto Moreira, lendas do jazz mundial

Colaboração é a primeira de uma série de canções que dará origem a dois álbuns

Ana Beatriz Caldas
Há 55 minutos
Agenda do mês inclui artistas cearenses e nomes de outros estados, como Ivyson, Humberto Gessinger e Roberta Sá
Verso

Pop, samba, reggae, MPB, sertanejo e mais: confira agenda de shows para ver em Fortaleza em setembro

Roteiro de apresentações inclui opções gratuitas e pagas e diferentes gêneros musicais

Ana Beatriz Caldas e João Gabriel Tréz
01 de Setembro de 2025
Graduação em Cinema e Audiovisual da UFCA será a segunda de uma universidade federal em uma cidade do interior no Nordeste
João Gabriel Tréz

Ceará ganha primeira graduação em cinema do interior com curso da UFCA previsto para 2027

Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Cariri marca avanço na interiorização de formação na área no Estado

João Gabriel Tréz
31 de Agosto de 2025
Vídeo '1 treinador vs. 30 gordos', publicado no Canal Foco, virou um desfile de preconceito embalado de 'motivação'
Elaine Quinderé

Quando a motivação escorrega para a gordofobia

O recente vídeo intitulado “30 gordos x 1 treinador” reacendeu um debate urgente: a maneira como nossa sociedade trata pessoas gordas

Elaine Quinderé
31 de Agosto de 2025
Imagem mostra o escritor Luis Fernando Verissimo
Verso

Corpo do escritor Luis Fernando Verissimo é sepultado em Porto Alegre

O velório foi aberto ao público, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. As homenagens se estenderam até as 16h45

Redação
30 de Agosto de 2025
Foto do escritor Luis Fernando Verissimo, que faleceu neste sábado (30)
Verso

Morte de Luis Fernando Verissimo gera homenagens de escritores, artistas e autoridades

Escritor gaúcho faleceu aos 88 anos em Porto Alegre em decorrência de complicações de uma pneumonia

Redação
30 de Agosto de 2025
O fotógrafo Régis Amora e a cantora Lorena Nunes em encontro do projeto Imagens Sonoras
Verso

Clubes de discos gratuitos em Fortaleza elevam experiência de ouvir música e conectam fãs

Com foco na discussão de álbuns nacionais e internacionais, iniciativas são abertas ao público e têm criado comunidades de entusiastas da arte na Capital

Ana Beatriz Caldas
30 de Agosto de 2025
Foto do escritor Luis Fernando Verissimo
Verso

Relembre obras e frases de Luis Fernando Verissimo

Escritor, humorista, cartunista, tradutor, roteirista, dramaturgo e romancista brasileiro

foto do escritor luis fernando verissimo, que morreu neste sábado
Verso

Escritor Luis Fernando Verissimo morre aos 88 anos

Gaúcho estava internado em Porto Alegre desde o último dia 11 e deixa vasta contribuição para a cultura brasileira

Redação
30 de Agosto de 2025
Festival divulgou selecionados para as principais mostras competitivas e não competitivas da edição de 2025
Verso

Cine Ceará exibe filmes inéditos, cearenses premiados e pré-indicado ao Oscar; veja lista completa

35ª edição do principal festival de cinema do Ceará ocorre de 20 a 26 de setembro em Fortaleza

João Gabriel Tréz
29 de Agosto de 2025
Pub Delas é comandado pelas empresárias Camila Martins e Thelma Garcia
Verso

Bar se destaca na noite de Fortaleza por protagonismo de mulheres lésbicas no sertanejo e no pagode

Investindo em programação musical que foge dos ritmos que costumam fazer sucesso em bares LGBTQIAP+, Pub Delas conquistou público feminino e aos poucos se consolida como novo palco para cantoras da Cidade

Ana Beatriz Caldas
29 de Agosto de 2025
Capa do livro Fup, uma fábula de Jim Dodge
Verso

'Fup': Entenda como a história de uma pata conquistou tantos fãs e é considerada transcendental

Livro do escritor estadunidense Jim Dodge foi publicado pela primeira vez em 1983

Beatriz Rabelo
28 de Agosto de 2025
No hall de entrada, a marcenaria funciona como uma sapateira. Quando a porta desliza para um lado, abre-se o cantinho para os calçados
Ana Karenyna

Como decorar hall de entrada?

Com pouco espaço e ideias práticas e acessíveis, você vai deixar esse cantinho funcional na sua rotina e imprimir personalidade

Ana Karenyna
28 de Agosto de 2025
Alguns dos exemplares publicados pelo edital do Territórios de Criação, que deu origem ao Ceará Sem Fronteiras
Verso

Programa ‘Ceará Sem Fronteiras’ irá ofertar bolsas de intercâmbio e publicação de livros

Evento de lançamento terá palestra da escritora Marcia Tiburi, nesta quinta-feira (28), no Anfiteatro do Dragão do Mar

Ana Beatriz Caldas
28 de Agosto de 2025
Na imagem, crianças brincam em aparelhos da Cidade da Criança, recém-inaugurada pela Prefeitura de Fortaleza no Centro da cidade
Verso

Cidade da Criança vira um dos melhores destinos de lazer para famílias em Fortaleza

Voltado para a primeira infância com programações diversas, equipamento foi requalificado e retorna à dinâmica da cidade em movimento de valorização do Centro

Diego Barbosa
27 de Agosto de 2025
Mestre Damasceno recebe a Ordem do Mérito Cultural, no Palácio Gustavo Capanema
Verso

Morre Mestre Damasceno, ícone da cultura marajoara, aos 71 anos

Artista estava internado desde junho para tratar quadro de pneumonia e insuficiência renal

Redação
26 de Agosto de 2025
Na imagem, o casal de idosos Zoraide Diniz e Márlio Pelosi durante cerimônia de casamento em Fortaleza
Diego Barbosa

Casal de idosos se conhece no pilates, namora, casa e celebra o amor: ‘A vida começa aos 80’

Zoraide Diniz e Márlio Pelosi compartilham a mesma altura, tipo sanguíneo e até número de sapato; nos acasos da vida, perceberam que precisavam se conhecer para que a felicidade virasse rotina

Diego Barbosa
26 de Agosto de 2025
O cartunista Jaguar estava internado no hospital Copa D'Or
Verso

Corpo de cartunista Jaguar será velado no Rio nesta segunda-feira (25)

Ele faleceu após um quadro de infecção respiratória, que evoluiu para complicações renais

Redação
25 de Agosto de 2025
Seuab e a gatinha Lucy ilustram vídeo de lo-fi nordestino
Verso

‘Lo-fi nordestino’: artista do interior do Ceará se destaca ao unir sons relaxantes, xote e forró

Músicas de Seuab têm inspiração em ritmos e paisagens do Nordeste e já foram elogiadas por artistas como Lucas Silveira, WIU e Xamã

Ana Beatriz Caldas
25 de Agosto de 2025
Gero Camilo celebra seu primeiro Kikito no ano em que completa em 25 anos de carreira
Verso

Cearense Gero Camilo é premiado como melhor ator no Festival de Gramado pelo filme ‘Papagaios’

Pelo segundo ano consecutivo, o festival reconhece a atuação de um cearense no cinema

Diego Benevides*
25 de Agosto de 2025