Pop, samba, reggae, MPB, sertanejo e mais: confira agenda de shows para ver em Fortaleza em setembro

Setembro já se inicia com a programação cultural de Fortaleza em efervescência. Durante todo o mês, shows de artistas cearenses e de outros estados ocupam equipamentos culturais públicos e casas de show privadas, contemplando ritmos musicais para todos os gostos.

Para te ajudar a montar o roteiro do mês, o Verso selecionou mais de 20 shows que vão acontecer na Cidade nas próximas semanas. Entre os destaques, há shows de artistas da cena nordestina contemporânea que fazem sucesso por aqui, como Seu Pereira e Coletivo 401 e Potyguara Bardo, o novo show do cantor e sanfoneiro Waldonys, o samba de Roberta Sá, o sertanejo de Murilo Huff em formato intimista, shows que colocam em destaque artistas da música instrumental cearense e muito mais.

Letícia Ibiapina (02/09)

Legenda: Letícia lança EP em Fortaleza nesta terça-feira (2) Foto: Divulgação

Cearense radicada em São Paulo, a cantora Letícia Ibiapina volta à Capital para o show de lançamento do EP "Vulnerável", que une soul music e R&B. O projeto é assinado pelo produtor Agê.

Serviço

Quando: Terça-feira, 2 de setembro

Horário: 20h

Onde: Flores Arte Bistrô (rua Xavier de Castro, 68 - Praia de Iracema)

Ingressos: R$ 25 (couvert artístico)

Informações e reservas de mesas: ( 85) 98228-0668

Lupe de Lupe (03/09)

Legenda: Banda Lupe de Lupe faz show no Esconderijo Rock Pub, em Fortaleza Foto: Tiago Baccarin / Divulgação

Nesta quinta-feira (3), a banda indie mineira Lupe de Lupe faz show em Fortaleza da turnê nacional “Amor”, homônima ao mais recente disco do grupo. A apresentação ocorre no palco do Esconderijo Rock Pub, no bairro Damas. Os ingressos estão esgotados na plataforma Shotgun, mas é possível entrar na lista de espera.

Serviço

Quando: Quarta-feira, 3 de setembro

Horário: 19h

Onde: Esconderijo Rock Pub (Avenida João Pessoa, 4558 - Damas)

Ingressos esgotados, mas é possível entrar na lista de espera no site da Shotgun

Mais informações: @esconderijo.rockpub

Pedro Breculê (03/09)

Legenda: Artista é um dos fundadores da banda Breculê Foto: Divulgação

Como parte do programa Dentro do Som, o cantor e arranjador Pedro Breculê apresenta o show “Irrefutável Furta-Cor” no Cineteatro São Luiz. A apresentação conta com repertório que celebra seus mais de 25 anos de carreira, incluindo músicas de seu projeto solo e da banda Breculê.

Serviço

Quando: Quarta-feira, 3 de setembro

Horário: 19h

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) | Vendas na bilheteria do cineteatro e na plataforma Sympla

Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Azymuth (04/09)

Legenda: Trio carioca se apresenta na Cenário Casa de Música Foto: Elisa Maciel/Divulgação

A banda Azymuth, um dos grandes nomes da música instrumental brasileira, faz apresentação única na recém-inaugurada Cenário Casa de Música. O trio irá apresentar sucessos da carreira, com canções que unem ritmos como jazz, funk, samba e música eletrônica. A abertura do evento será feita pela banda Roda das Minas.

Serviço

Quando: Quinta-feira, 4 de setembro

Onde: Cenário Casa de Música (rua Prof. Dias da Rocha, 579 - Meireles)

Ingressos esgotados

Mais informações: @cenariocasademusica

Siará Quarteto (06/09)

Legenda: Quarteto integra a Orquestra Sinfônica da Uece Foto: Divulgação

Abrindo os shows do próximo sábado (6) no Dragão do Mar, o Siará Quarteto, quarteto de cordas da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará, se apresenta no projeto "Pôr do Som", levando o melhor da música erudita cearense a públicos de todas as idades.

Serviço

Quando: Sábado, 6 de setembro

Horário: 17h

Onde: Arena Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Acesso gratuito

Mais informações: @dragaodomar

Seu Pereira e Coletivo 401 (06/09)

Legenda: Anfiteatro do Dragão do Mar acolhe show da banda paraibana Seu Pereira e Coletivo 401 Foto: Thercles Silva / Divulgação

O grupo paraibano Seu Pereira e Coletivo 401 volta a Fortaleza para mais uma apresentação no Dragão do Mar. No sábado (6), a banda faz show no Anfiteatro do centro cultural. Na ocasião, o destaque do repertório é do disco “Obsoleto”, terceiro álbum de estúdio do grupo, lançado em maio deste ano.

Serviço

Quando: Sábado, 6 de setembro

Horário: 19h

Onde: Anfiteatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Ingressos: A partir de R$ 60 | Vendas na bilheteria física do Dragão do Mar e na plataforma Sympla

Mais informações: @dragaodomar

Theresa Rachel (06/09)

Legenda: Artista é destaque do samba cearense Foto: Divulgação

A cantora e violonista cearense Theresa Rachel apresenta o show "Samba da Theresa", um dos destaques do gênero na cena cearense, com interpretações de clássicos da música brasileira. A apresentação será no Centro Cultural Belchior.

Serviço

Quando: Sábado, 6 de setembro

Horário: 18h

Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)

Acesso gratuito

Mais informações: @centroculturalbelchior

Potyguara Bardo (06/09)

Legenda: Cantora Potyguara Bardo se apresenta na festa Baby Convida Dandarona Club Foto: Diego Marcel

A drag queen e cantora potiguar Potyguara Bardo retorna a Fortaleza para um show especial no Kingston 085. No dia 6 de setembro, a artista será uma das atrações da festa Baby convida Dandarona Club, trazendo um formato de pocket show com piano e beats. Na noite, também haverá DJ sets de Monstrava, Darwin, Ryanbnog e Rennó.

Serviço

Quando: Sábado, 6 de setembro

Horário: 22h

Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)

Ingressos: A partir de R$ 45 | Vendas na plataforma Sympla

Mais informações: @dandaronaclub, @babyafesta e @potyguarabardo

Fhátima Santos e Carlinhos Patriolino (10/09)

Em mais uma apresentação da série de shows que marca sua retomada aos palcos, a cantora Fhátima Santos, alagoana radicada no Ceará, apresenta sucessos da MPB junto ao amigo e parceiro musical Carlinhos Patriolino, um dos multi-instrumentistas mais relevantes do Estado.

Serviço

Quando: Sábado, 10 de setembro

Horário: 20h

Onde: Alpendre (rua Torres Câmara, 181 - Aldeota)

Ingressos: R$ 15 (couvert artístico)

Soledad interpreta Belchior (12/09)

Legenda: Cantora se apresenta na Estação das Artes Foto: Haroldo Saboia/Divulgação

Em show especial, a multiartista cearense Soledad sobe ao palco da Estação para homenagear os 50 anos de um dos álbuns mais icônicos da música do Estado: Alucinação, de Belchior, disco que projetou o cantor nacionalmente e até hoje é considerado uma joia da MPB.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 12 de setembro

Horário: 20h

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Briar (13/09)

Legenda: Briar apresenta repertório do EP "Aguarrás" em show no Teatro B. de Paiva Foto: Jamille Queiroz / Divulgação

O show destaca o trabalho mais recente de Briar, o EP "Aguarrás", lançado em setembro de 2024. Cearense de Camocim, Briar apresentará as sete faixas do EP, que tem participação de Fernando Catatau e Giovani Cidreira. A apresentação será no Teatro B. de Paiva, do Hub Cultural Porto Dragão.

Serviço

Quando: Sábado, 13 de setembro

Horário: 19h

Onde: Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão (rua Boris, 90c - Centro)

Ingressos: A partir de R$ 10 | Vendas na bilheteria do teatro e na plataforma Sympla

Mais informações: @briaraguarras e @hubportodragao

Humberto Gessinger (13/09)

Legenda: Humberto Gessinger celebra álbuns acústicos da banda Engenheiros do Hawaii em show especial que chega a Fortaleza Foto: Luigi Vieira / Divulgação

O cantor e músico Humberto Gessinger chega à capital cearense no dia 13 com o show especial "Acústicos Engenheiros do Hawaii". No formato, o artista se apresenta "desplugado" para celebrar os álbuns “Acústico Engenheiros do Hawaii” e “Acústico Novos Horizontes”. A apresentação será na Praça Verde do Dragão do Mar.

Serviço

Quando: Sábado, 13 de setembro

Horário: 20h

Onde: Praça Verde do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Ingressos: A partir de R$ 130 | Vendas na bilheteria do teatro e na plataforma Ingresse

Mais informações: @1gessinger e @dragaodomar

Pedra Letícia (13/09)

Legenda: Pedra Letícia faz show em comemoração de 20 anos de trajetória Foto: Divulgação

Fundada em 2005 em Goiânia, a banda de rock cômico Pedra Letícia celebra 20 anos de trajetória com turnê comemorativa que passa por Fortaleza. Na capital cearense, o gupo formado por Fabiano Cambota (vocais), Kuky Sanchez (baixo) e Pedro Torres (bateria) se apresenta no Theatro Via Sul.

Serviço

Quando: Sábado, 13 de setembro

Horário: 21h

Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Ingressos: A partir de R$ 60 | Vendas na bilheteria física do Theatro Via Sul e na plataforma Uhuu!

Mais informações: @theatroviasulfortaleza e @pedraleticia

Ivyson (14/09)

Legenda: Pernambucano Ivyson apresenta show do disco "AFINCO" em Fortaleza Foto: Lilian Aquino / Divulgação

O cantor pernambucano Ivyson se apresenta no Anfiteatro Dragão do Mar no dia 14 de setembro, com nova turnê do disco "AFINCO". Além das canções do mais recente trabalho, músicas de outros álbuns, como "Girassol" e "Moldura", também compõem o repertório do show.

Serviço

Quando: Domingo, 14 de setembro

Horário: 19h

Onde: Anfiteatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Ingressos: A partir de R$ 50 | Vendas na bilheteria física do Dragão do Mar e na plataforma Sympla

Mais informações: @dragaodomar e @ivysonoficial

Waldonys (19/09)

Legenda: Causos, poesias e canções compõem o repertório de show celebrativo de Waldonys Foto: Verônica Martins / Divulgação

Para comemorar o aniversário de 53 anos, o cantor e sanfoneiro cearense Waldonys apresenta no próximo dia 19 o show “Waldonys: o cantador de histórias”, que aposta em novos arranjos e formato intimista. Entre causos e poesias, o repertório apresenta canções como “Meu Cenário”, “Jardim dos Animais” e “O Sonho de Ícaro”.

A apresentação tem participação especial do compositor e cantor Petrúcio Amorim, do humorista João Cláudio Moreno e do sanfoneiro Eurides Menezes, filho de Waldonys.

Serviço

Quando: Sexta, 19 de setembro

Horário: 21h

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: A partir de R$ 60 | Vendas na bilheteria física do Teatro RioMar Fortaleza e na plataforma Uhuu!

Mais informações: @teatroriomarfortaleza e @waldonys_

Gótia (19/09)

Legenda: Show de Gótia em Fortaleza será no Mangangá Pub Foto: Reprodução / Instagram

Destaque da cena underground brasileira, Gótia chega a Fortaleza com show no Mangangá Pub, no Centro, destacando a sonoridade pós-punk/darkwave. A noite terá ainda apresentações de Gothiel, Kaylla Loreen e DJ set com Mare Satan.

Serviço

Quando: Sexta, 19 de setembro

Horário: 21h

Onde: Mangangá Pub (rua General Bezerril, 373 - Centro)

Ingressos: A partir de R$ 30 | Vendas na plataforma Sympla

Mais informações: @subterranea.prod, @brunogotia e @mangangapub

César Soares e Daniel Marques tocam Ney Matogrosso (20/09)

Legenda: César Soares interpreta Ney em tributo Foto: Roger Leão/Divulgação

Os artistas César Soares e Daniel Marques fazem um emocionante show em homenagem a Ney Matogrosso, interpretando sucessos de várias fases da carreira do cantor.

Serviço

Quando: Sábado, 20 de setembro

Horário: 20h

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Febre 90s (20/09)

Legenda: Duo formado pelo beatmaker SonoTWS e o MC PumaPJL resgata referências essenciais do rap no projeto Foto: Wilmore Oliveira / Divulgação

O projeto Febre90’s, idealizado pelo beatmaker SonoTWS e o MC PumaPJL, volta a Fortaleza para um show no Kingston 085, na Praia de Iracema. O duo resgata referências de rap da década de 90 e celebra aspectos diversos da cultura hip-hop.

Serviço

Quando: Sábado, 20 de setembro

Horário: 22h

Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)

Ingressos: A partir de R$ 55 | Vendas na plataforma Sympla

Mais informações: @febre90s e @kingston085

Jazz em Cena (20/09)

Legenda: Maestro Luciano Franco é uma das atrações da edição especial do Jazz em Cena Foto: Divulgação

Em edição comemorativa dos dez anos do Jazz em Cena, o público cearense poderá conferir uma recriação dos dois primeiros shows do projeto, "Kind of Blue", com o repertório do disco icônico de Miles Davis, e "Time Out", que traz as canções do álbum homônimo de Dave Brubeck.

Entre os músicos que participam da celebração estão diversos nomes importantes da cena musical cearense, como os compositores e multi-instrumentistas Luciano Franco e Marcio Resende.

Serviço

Quando: Sábado, 20 de setembro

Horário: 20h

Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Acesso gratuito

Mais informações: @jazzemcena

Jorge Doudement (20/09)

Legenda: Artista cearense se apresenta no 'Pôr do Som' Foto: Divulgação

Na segunda edição de setembro do "Pôr do Som", o músico Jorge Doudement apresenta o show inédito “Groove Dance”, que une o jazz fusion internacional a ritmos nordestinos.

Serviço

Quando: Sábado, 20 de setembro

Horário: 17h

Onde: Arena Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Acesso gratuito

Mais informações: @dragaodomar

Mateusinho do Acordeon (21/09)

Legenda: Apresentação de Mateusinho do Acordeon marca Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência Foto: Divulgação

Sanfoneiro e cantor que tem trajetória na cena musical cearense há mais de 15 anos, Mateusinho do Acordeon realiza show gratuito no domingo (21), na Praça do Museu da Imagem e do Som do Ceará. A agenda marca a celebração do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. No repertório, clássicos nordestinos de ícones como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Flávio José, entre outros.

Serviço

Quando: Domingo, 21 de setembro

Horário: 16h

Onde: Praça do MIS (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Acesso gratuito

Mais informações: @mateusinhodoacordeon e @mis_ceara

Roberta Sá (25/09)

Legenda: Cantora Roberta Sá traz show de celebração de 20 anos de carreira para Fortaleza em setembro Foto: Thaty Aguiar / Divulgação

A trajetória de 20 anos na música da cantora Roberta Sá é celebrada no show "Tudo Que Cantei Sou". Em formato intimista, a artista revista o álbum de estreia, "Braseiro" (2005), e mescla com sucessos de outros momentos da carreira. A apresentação na capital cearense ocorre no dia 25, no Teatro RioMar Fortaleza.

Serviço

Quando: Quinta, 25 de setembro

Horário: 21h

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: A partir de R$ 100 | Vendas na bilheteria física do Teatro RioMar Fortaleza e na plataforma Uhuu!

Mais informações: @teatroriomarfortaleza e @robertasaoficial

Oswaldo Montenegro (26 e 27/09)

Legenda: Oswaldo Montenegro realiza dois shows em Fortaleza no último fim de semana do mês Foto: Daniela Santos / Divulgação

Em momento de reinvenção, o cantor Oswaldo Montenegro está circulando pelo País com o show “O Melhor da Vida Ainda vai Acontecer”. Além da canção homônima, recentemente lançada, o repertório conta com sucessos do artista como “Bandolins”, “A Lista” e “Léo e Bia”. Na capital cearense, serão duas apresentações de Oswaldo, ambas no Teatro RioMar Fortaleza.

Serviço

Quando: Sexta, 26 de setembro, e sábado, 27 de setembro

Horário: 21h30

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: A partir de R$ 100 | Vendas na bilheteria física do Teatro RioMar Fortaleza e na plataforma Uhuu!

Mais informações: @teatroriomarfortaleza e @oswaldomontenegro

Donaleda (27/09)

Legenda: Banda celebra os 24 anos de carreira com show especial Foto: Divulgação

Expoente do reggae cearense e destaque na cena regional e nacional, a banda Donaleda celebra as mais de duas décadas de trajetória artística com um show gratuito na Estação das Artes.

Serviço

Quando: Sábado, 27 de setembro

Horário: 20h

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Camaleoa (27/09)

Legenda: Cantora apresenta show de pop que remete à sonoridade dos anos 2000 Foto: Divulgação

Representante da cena pop contemporânea cearense, a cantora Camaleoa apresenta, no Centro Cultural Belchior, um espetáculo inspirado nas divas do pop dos anos 2000, com repertório animado que inclui canções autorais – como o single recém-lançado, "Sonho de Consumo", e canções do álbum Camaleoa (2019) – e covers de artistas do pop internacional.

Serviço

Quando: Sábado, 27 de setembro

Horário: 19h

Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)

Acesso gratuito

Mais informações: @centroculturalbelchior

Edson Gomes (27/09)

Legenda: Ícone do reggae brasileiro, Edson Gomes faz show em Fortaleza em setembro Foto: Divulgação

Nome de destaque do reggae no Brasil, o cantor e compositor baiano Edson Gomes traz a turnê "Vem Me Regar" para Fortaleza no próximo dia 27. O evento, que ocorre na Barraca Santa Praia, terá ainda como atrações convidadas Carlinhos Nação, DJ Felipe BK e Freedom Sounds. Há duas modalidades de ingressos: lounge, que traz benefícios como 2 horas de cerveja de graça e espaço de descanso, e front.

Serviço

Quando: Sábado, 27 de setembro

Horário: 21h

Onde: Barraca Santa Praia (av. Clóvis Arrais Maia, 3343 - Antonio Diogo)

Ingressos: A partir de R$ 120 | Vendas na plataforma Ingresse

Mais informações: @teatroriomarfortaleza e @oswaldomontenegro

Murilo Huff (27/09)

Legenda: Artista se apresenta no fim de setembro, no Marina Park Hotel Foto: Divulgação

O sertanejo Murilo Huff apresenta show do projeto "Ao Vivão", no formato voz e violão, que inclui repertório autoral e releituras de clássicos da música serteneja e da MPB.

Serviço

Quando: Sábado, 27 de setembro

Horário: 20h

Onde: Marina Park Hotel (av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Ingressos: Valores e vendas em breve, no site Anima Tickets e nas lojas Pontos da Moda (Centro, Messejana, Shopping Eusébio, Shopping RioMar Kennedy e North Shopping Jóquei)

Claudio Nucci & Dri Gonçalves (28/09)

Em mais uma edição do projeto Tá Meio Musical Esse Ambiente, que leva shows gratuitos ao Parque Rio Branco, os artistas Claudio Nucci & Dri Gonçalves apresentam repertório da turnê "Aquelas Canções", com músicas como "“Quero Quero”, “Sapato Velho”, “Levezinho”, “Amor Aventureiro” e “Velho Companheiro”.

O show encerra uma série de apresentações de Claudio Nucci no Ceará. Em setembro, ele ainda passa por Juazeiro do Norte, Quizeramobim, Quixadá e Pacatuba. Na Capital, o paulista ainda faz shows no BelchBar, no dia 24, e no Cantinho do Frango, no dia 27.

Serviço

Quando: Domingo, 28 de setembro

Horário: 15h

Onde: Parque Rio Branco (av. Pontes Vieira, s/n - Joaquim Távora)

Acesso gratuito

Mais informações: @tameiomusicalesseambiente