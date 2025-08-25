‘Lo-fi nordestino’: artista do interior do Ceará se destaca ao unir sons relaxantes, xote e forró

Nos últimos anos, o Lo-Fi – estilo de música instrumental caracterizado por beats relaxantes, com poucas batidas por minuto, e produções caseiras – se tornou tendência no Brasil e no mundo, impulsionado pelo aumento no consumo de playlists e lives com músicas para relaxar, estudar ou trabalhar na pandemia.

Em 2021, estimulado pela comunidade on-line que se formava em torno do gênero, Abraão Rodrigo Melo, um jovem músico de Pedra Branca, no Sertão Central do Ceará, decidiu inovar e criar um lo-fi diferente. No lugar da inspiração no hip hop, começou a unir beats autorais e elementos de ritmos nordestinos, como xote, baião e forró, tendo como referências grandes nomes como Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Assim surgia, a partir de uma guitarra antiga e um software simples, o lo-fi nordestino.

Desde então, Abraão, hoje com 25 anos, atende pelo nome Seuab, nome escolhido para representar seu projeto musical. Atualmente, ele conta com quase 45 mil ouvintes mensais só no Spotify, plataforma onde tem maior público. Por lá, só o EP “Alumiar”, lançado no ano passado, ultrapassou 1,2 milhão de streams no Spotify, impulsionado pela inclusão do artista em diversas playlists dedicadas ao lo-fi.

Legenda: Abraão Rodrigo, o Seuab Foto: Divulgação

Em entrevista ao Verso, o artista conta que começou a se interessar por música, como muitos cearenses, através do forró. Por volta dos 11 anos, começou a estudar violão numa escola de música de Pedra Branca e logo entrou para a banda do professor, cujo repertório era composto principalmente por sucessos do forró pé de serra. Em casa, aproveitava para seguir "tocando" uma guitarra de madeira, presente feito pelo pai.

Foi só na adolescência, no entanto, que conheceu o lo-fi. Já entusiasta do hip hop, começou a se interessar pelo gênero e pela produção musical por volta de 2016, quando descobriu um software que permitiu que explorasse seu lado beatmaker.

“Fui aprendendo vendo coisas na internet, eu mesmo ali na prática, mexendo”, conta. Na época, a ideia era brincar, se divertir. Mas o gosto pela música, presente desde a infância, foi se afinando e se apresentando como vocação.

“Já era uma coisa que me agradava mesmo, eu curtia muito a sonoridade. E isso de ser uma gravação que não tinha essa necessidade de ter uma grande qualidade de estúdio também já abria um espaço para ‘ah, então eu posso gravar aqui, do meu jeito’”, lembra.

As primeiras gravações foram feitas em casa, no rancho do pai, com o gravador do celular. O apoio da família, destaca, foi fundamental para investir no sonho – assim como a oportunidade de, apenas com um guitarra, um programa de computador e a internet, poder explorar um novo mundo.

Lo-fi com a cara do Nordeste, mas sem estereótipos

Legenda: Artista cearense usa guitarra e software para produzir canções Foto: Divulgação

Ainda em 2021, após alguns anos de experimentações, Seuab publicou o primeiro single nas plataformas de streaming. Intitulada “Nuvens”, a canção já apresentava estética diferenciada em relação a outras canções de lo-fi e abria caminho para as mais de 50 músicas que hoje integram o catálogo do artista.

“Não era uma estética tão nordestina como faço hoje, mas já trazia essa identidade da cultura nordestina no nome, na capa, que era um cacto, na Pedra da Galinha Choca, de Quixadá, que aparece no fundo da imagem”, conta.

A segunda música de Seuab, “Sertão”, ganhou relevância na comunidade virtual de lo-fi e o inseriu na cena nacional. Produzida pelo selo Lofi Brasil, seria o primeiro elo com outros produtores, algo que considera essencial para o avanço no segmento.

Mas enquanto outros artistas do lo-fi muitas vezes optam por esconder as verdadeiras identidades, utilizando pseudônimos e ilustrações, Seaub optou por destacar quem era e de onde vem – inclusive visualmente, já que costuma mostrar parte da cidade onde mora em muitos dos vídeos que publica para divulgar suas canções.

“Sempre tive o objetivo de ser um artista que tem a sua identidade. Ter a minha sonoridade, ter a minha estética, eu sempre busquei isso. E também foi uma forma de representar o lugar de onde eu venho, dentro do meu gênero musical”, destaca.

Em abril de 2024, o lançamento do primeiro EP do artista, “Alumiar”, consolidou o estilo que estava buscando construir. Com destaque para a música “Xote Hop”, que conta com mais de meio milhão de plays, o trabalho também se popularizou no TikTok e no Instagram.

“Quando os primeiros vídeos explodiram, eu já tinha um catálogo de música grande para as pessoas ouvirem, então foi um boom muito massa na minha carreira, sabe? Pessoas de todos os lugares, não só nordestinos, mas de todos os lugares, de nichos diferentes”, celebra.

Além do público das redes sociais, a versão cearense do gênero instrumental também encantou artistas como os rappers WIU e Xamã e o cantor Lucas Silveira, da Fresno, que elogiaram o trabalho de Seuab. O alcance fez o artista se conectar a outros nomes do lo-fi, inclusive de outros estados do Nordeste, com quem tem feito colaborações.

Segundo o artista, o diferencial do seu trabalho é a possibilidade levar o lo-fi, geralmente ligado a momentos caseiros, para fora de casa “Vejo que tanto as pessoas conseguem trabalhar e estudar ouvindo lo-fi nordestino, mas também dá pra dançar, dá pra sair, dá pra ir pra uma praia e ouvir”, explica.

Parte dos novos projetos de Seuab serão apresentados ao público em “Joia Serrana”, álbum de estreia do produtor, que será lançado em 20 de outubro deste ano. Segundo o artista, o nome parte da valorização da cultura nordestina para além do que é tradicionalmente ligado ao Nordeste.

“Eu gosto de trazer aquele aquele Nordeste que é rico, aquele Nordeste tudo verdinho. Já vi vários comentários nos meus vídeos ‘ixe, isso aí não é Nordeste não, tá tudo verde’”, conta. “Acho que o ‘Joia Serrana’ também traz um pouco disso, dessa valorização, desse outro lado do Nordeste, não aquele Nordeste estereotipado que a gente ouve muito falar”, ressalta.

Legenda: Capa de 'Joia Serrana' foi ilustrada pela esposa do artista, Fernanda Mesquita Foto: Divulgação

Com 14 faixas, o álbum será lançado pelo selo Tangerina Music e terá colaborações com outros destaques do lo-fi autoral brasileiro, como o baiano Nosllyah, o paraibano AxioM-R e o mineiro Ricardo Schneider.

Para Seuab, o álbum é o início de uma nova fase da carreira – e, espera, pode servir de inspiração para que outros produtores que moram em pequenas cidades do Nordeste invistam no lo-fi. “Apesar da dificuldade que a gente tem aqui, a gente pode [produzir] e a gente é uma joia, né? Eu não sou a única ‘joia serrana’ daqui. Dá pra gente lapidar esse nosso trabalho e levar pra frente, mesmo que a gente esteja aqui no interior”, aposta.

Afinal, o que é Lo-Fi?

O termo “Lo-Fi” vem de “low fidelity”, que significa “baixa fidelidade” – na prática, gravações com ruídos, amadoras, feitas com poucos recursos. Por isso, por muitos anos foi usado para se referir a artistas de diversos gêneros musicais, já que era visto como uma forma independente e barata de produção.

Na última década, no entanto, o lo-fi com base em batidas de rap e sonoridade relaxante se popularizou, transformando o sentido do termo. Além de centenas de playlists famosas em plataformas de streaming, como o Spotify, o gênero conquistou entusiastas ao longo dos anos no YouTube, onde vídeos de longa duração com animações ou imagens relaxantes da natureza têm centenas de milhares de acessos.

O maior sucesso da plataforma é o perfil Lofi Girl, que tem mais de 15 milhões de seguidores e se tornou “símbolo” do estilo e o conectou ainda mais a momentos de estudo, trabalho e concentração.

Como de costume, o Brasil aderiu rapidamente à tendência mundial. Por aqui, até músicas sertanejas ganharam uma coletânea especial de lo-fi: o projeto “Lo-Fi Hits Brasil – Sertanejo para Relaxar”, idealizado pela Sony Music.

Para Seuab, a popularização do estilo no País tem a ver não só com o fato de temros uma população altamente conectada à internet, mas também pelo contexto do longo período de restrições sanitárias decorrentes da pandemia e pela ecleticidade do gênero, que inclui outras referências da música brasileira, como a bossa nova, que deu origem ao lo-fi bossa – um dos mais populares no exterior.

Conheça Seuab

