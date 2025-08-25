Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

‘Lo-fi nordestino’: artista do interior do Ceará se destaca ao unir sons relaxantes, xote e forró

Músicas de Seuab têm inspiração em ritmos e paisagens do Nordeste e já foram elogiadas por artistas como Lucas Silveira, WIU e Xamã

Escrito por
Ana Beatriz Caldas beatriz.caldas@svm.com.br
Verso
Seuab e a gatinha Lucy ilustram vídeo de lo-fi nordestino
Legenda: Seuab e a gatinha Lucy ilustram vídeo de lo-fi nordestino
Foto: Reprodução/YouTube

Nos últimos anos, o Lo-Fi – estilo de música instrumental caracterizado por beats relaxantes, com poucas batidas por minuto, e produções caseiras – se tornou tendência no Brasil e no mundo, impulsionado pelo aumento no consumo de playlists e lives com músicas para relaxar, estudar ou trabalhar na pandemia. 

Em 2021, estimulado pela comunidade on-line que se formava em torno do gênero, Abraão Rodrigo Melo, um jovem músico de Pedra Branca, no Sertão Central do Ceará, decidiu inovar e criar um lo-fi diferente. No lugar da inspiração no hip hop, começou a unir beats autorais e elementos de ritmos nordestinos, como xote, baião e forró, tendo como referências grandes nomes como Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Assim surgia, a partir de uma guitarra antiga e um software simples, o lo-fi nordestino.

Desde então, Abraão, hoje com 25 anos, atende pelo nome Seuab, nome escolhido para representar seu projeto musical. Atualmente, ele conta com quase 45 mil ouvintes mensais só no Spotify, plataforma onde tem maior público. Por lá, só o EP “Alumiar”, lançado no ano passado, ultrapassou 1,2 milhão de streams no Spotify, impulsionado pela inclusão do artista em diversas playlists dedicadas ao lo-fi.

Abraão Rodrigo Melo, o Seuab
Legenda: Abraão Rodrigo, o Seuab
Foto: Divulgação

Em entrevista ao Verso, o artista conta que começou a se interessar por música, como muitos cearenses, através do forró. Por volta dos 11 anos, começou a estudar violão numa escola de música de Pedra Branca e logo entrou para a banda do professor, cujo repertório era composto principalmente por sucessos do forró pé de serra. Em casa, aproveitava para seguir "tocando" uma guitarra de madeira, presente feito pelo pai.

Foi só na adolescência, no entanto, que conheceu o lo-fi. Já entusiasta do hip hop, começou a se interessar pelo gênero e pela produção musical por volta de 2016, quando descobriu um software que permitiu que explorasse seu lado beatmaker.

“Fui aprendendo vendo coisas na internet, eu mesmo ali na prática, mexendo”, conta. Na época, a ideia era brincar, se divertir. Mas o gosto pela música, presente desde a infância, foi se afinando e se apresentando como vocação. 

“Já era uma coisa que me agradava mesmo, eu curtia muito a sonoridade. E isso de ser uma gravação que não tinha essa necessidade de ter uma grande qualidade de estúdio também já abria um espaço para ‘ah, então eu posso gravar aqui, do meu jeito’”, lembra. 

As primeiras gravações foram feitas em casa, no rancho do pai, com o gravador do celular. O apoio da família, destaca, foi fundamental para investir no sonho – assim como a oportunidade de, apenas com um guitarra, um programa de computador e a internet, poder explorar um novo mundo.

Veja também

teaser image
Verso

Festa gratuita anima Centro de Fortaleza com forró pé de serra, bingo e faz a alegria da 3ª idade

teaser image
Verso

Banda Cor dos Olhos, de ex-integrantes do Selvagens à Procura de Lei, lança álbum de estreia

Lo-fi com a cara do Nordeste, mas sem estereótipos

Artista cearense usa guitarra e software para produzir canções
Legenda: Artista cearense usa guitarra e software para produzir canções
Foto: Divulgação

Ainda em 2021, após alguns anos de experimentações, Seuab publicou o primeiro single nas plataformas de streaming. Intitulada “Nuvens”, a canção já apresentava estética diferenciada em relação a outras canções de lo-fi e abria caminho para as mais de 50 músicas que hoje integram o catálogo do artista.

“Não era uma estética tão nordestina como faço hoje, mas já trazia essa identidade da cultura nordestina no nome, na capa, que era um cacto, na Pedra da Galinha Choca, de Quixadá, que aparece no fundo da imagem”, conta. 

A segunda música de Seuab, “Sertão”, ganhou relevância na comunidade virtual de lo-fi e o inseriu na cena nacional. Produzida pelo selo Lofi Brasil, seria o primeiro elo com outros produtores, algo que considera essencial para o avanço no segmento. 

Mas enquanto outros artistas do lo-fi muitas vezes optam por esconder as verdadeiras identidades, utilizando pseudônimos e ilustrações, Seaub optou por destacar quem era e de onde vem – inclusive visualmente, já que costuma mostrar parte da cidade onde mora em muitos dos vídeos que publica para divulgar suas canções.

“Sempre tive o objetivo de ser um artista que tem a sua identidade. Ter a minha sonoridade, ter a minha estética, eu sempre busquei isso. E também foi uma forma de representar o lugar de onde eu venho, dentro do meu gênero musical”, destaca.

Em abril de 2024, o lançamento do primeiro EP do artista, “Alumiar”, consolidou o estilo que estava buscando construir. Com destaque para a música “Xote Hop”, que conta com mais de meio milhão de plays, o trabalho também se popularizou no TikTok e no Instagram.

@seuab isso é lofi nordestino! #lofimusic #lofichill #chill #nordeste #lofinordestino ♬ som original - Seuab

“Quando os primeiros vídeos explodiram, eu já tinha um catálogo de música grande para as pessoas ouvirem, então foi um boom muito massa na minha carreira, sabe? Pessoas de todos os lugares, não só nordestinos, mas de todos os lugares, de nichos diferentes”, celebra.

Além do público das redes sociais, a versão cearense do gênero instrumental também encantou artistas como os rappers WIU e Xamã e o cantor Lucas Silveira, da Fresno, que elogiaram o trabalho de Seuab. O alcance fez o artista se conectar a outros nomes do lo-fi, inclusive de outros estados do Nordeste, com quem tem feito colaborações.

Segundo o artista, o diferencial do seu trabalho é a possibilidade levar o lo-fi, geralmente ligado a momentos caseiros, para fora de casa “Vejo que tanto as pessoas conseguem trabalhar e estudar ouvindo lo-fi nordestino, mas também dá pra dançar, dá pra sair, dá pra ir pra uma praia e ouvir”, explica.

Parte dos novos projetos de Seuab serão apresentados ao público em “Joia Serrana”, álbum de estreia do produtor, que será lançado em 20 de outubro deste ano. Segundo o artista, o nome parte da valorização da cultura nordestina para além do que é tradicionalmente ligado ao Nordeste.

“Eu gosto de trazer aquele aquele Nordeste que é rico, aquele Nordeste tudo verdinho. Já vi vários comentários nos meus vídeos ‘ixe, isso aí não é Nordeste  não, tá tudo verde’”, conta. “Acho que o ‘Joia Serrana’ também traz um pouco disso, dessa valorização, desse outro lado do Nordeste, não aquele Nordeste estereotipado que a gente ouve muito falar”, ressalta.

Capa de 'Joia Serrana' foi ilustrada pela esposa do artista, Fernanda Mesquita
Legenda: Capa de 'Joia Serrana' foi ilustrada pela esposa do artista, Fernanda Mesquita
Foto: Divulgação

Com 14 faixas, o álbum será lançado pelo selo Tangerina Music e terá colaborações com outros destaques do lo-fi autoral brasileiro, como o baiano Nosllyah, o paraibano AxioM-R e o mineiro Ricardo Schneider.

Para Seuab, o álbum é o início de uma nova fase da carreira – e, espera, pode servir de inspiração para que outros produtores que moram em pequenas cidades do Nordeste invistam no lo-fi. “Apesar da dificuldade que a gente tem aqui, a gente pode [produzir] e a gente é uma joia, né? Eu não sou a única ‘joia serrana’ daqui. Dá pra gente lapidar esse nosso trabalho e levar pra frente, mesmo que a gente esteja aqui no interior”, aposta.

Afinal, o que é Lo-Fi?

O termo “Lo-Fi” vem de “low fidelity”, que significa “baixa fidelidade” – na prática, gravações com ruídos, amadoras, feitas com poucos recursos. Por isso, por muitos anos foi usado para se referir a artistas de diversos gêneros musicais, já que era visto como uma forma independente e barata de produção.

Na última década, no entanto, o lo-fi com base em batidas de rap e sonoridade relaxante se popularizou, transformando o sentido do termo. Além de centenas de playlists famosas em plataformas de streaming, como o Spotify, o gênero conquistou entusiastas ao longo dos anos no YouTube, onde vídeos de longa duração com animações ou imagens relaxantes da natureza têm centenas de milhares de acessos. 

O maior sucesso da plataforma é o perfil Lofi Girl, que tem mais de 15 milhões de seguidores e se tornou “símbolo” do estilo e o conectou ainda mais a momentos de estudo, trabalho e concentração. 

Como de costume, o Brasil aderiu rapidamente à tendência mundial. Por aqui, até músicas sertanejas ganharam uma coletânea especial de lo-fi: o projeto “Lo-Fi Hits Brasil – Sertanejo para Relaxar”, idealizado pela Sony Music.

Para Seuab, a popularização do estilo no País tem a ver não só com o fato de temros uma população altamente conectada à internet, mas também pelo contexto do longo período de restrições sanitárias decorrentes da pandemia e pela ecleticidade do gênero, que inclui outras referências da música brasileira, como a bossa nova, que deu origem ao lo-fi bossa – um dos mais populares no exterior.

Conheça Seuab
Instagram: @seuabmusic
TikTok: @seuab
YouTube: @seuab
Ouça nas plataformas digitais

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
O cartunista Jaguar estava internado no hospital Copa D'Or
Verso

Corpo de cartunista Jaguar será velado no Rio nesta segunda-feira (25)

Ele faleceu após um quadro de infecção respiratória, que evoluiu para complicações renais

Redação
Há 16 minutos
Seuab e a gatinha Lucy ilustram vídeo de lo-fi nordestino
Verso

‘Lo-fi nordestino’: artista do interior do Ceará se destaca ao unir sons relaxantes, xote e forró

Músicas de Seuab têm inspiração em ritmos e paisagens do Nordeste e já foram elogiadas por artistas como Lucas Silveira, WIU e Xamã

Ana Beatriz Caldas
Há 26 minutos
Gero Camilo celebra seu primeiro Kikito no ano em que completa em 25 anos de carreira
Verso

Cearense Gero Camilo é premiado como melhor ator no Festival de Gramado pelo filme ‘Papagaios’

Pelo segundo ano consecutivo, o festival reconhece a atuação de um cearense no cinema

Diego Benevides*
Há 2 horas
Carioca nascido em 29 de fevereiro de 1932, Jaguar começou a carreira desenhando para revista 'Manchete'
Verso

Morre Jaguar, cartunista que marcou a resistência à ditadura com o jornal 'O Pasquim', aos 93 anos

Jaguar foi um dos fundadores do jornal carioca que revolucionou a imprensa brasileira

Redação
24 de Agosto de 2025
Na imagem, homem presenteia mulher com café na cama, em alusão ao
Maria Camila Moura

'Tratamento de Princesa': forma de cuidado ou prisão invisível?

Trend #PrincessTreatment disseminada nas redes socias soa quase banal, mas pode ser campo de disputa simbólica

Maria Camila Moura
24 de Agosto de 2025
Na imagem, arara de roupas com peças da nova coleção primavera-verão da Renner
Elaine Quinderé

Tendências de moda para primavera-verão prometem muita brasilidade

No último domingo (17), a Renner lançou a nova coleção de primavera-verão com tudo que representa o Brasil: frescor, ginga e Taís Araújo

Redação
24 de Agosto de 2025
Luis Fernando Verissimo em foto posada. Ele veste uma camisa social branca
Verso

Luis Fernando Verissimo: Novo boletim médico indica que estado de saúde do escritor ainda é grave

Ele está internado desde o última dia 11 de agosto em um hospital de Porto Alegre

Redação
23 de Agosto de 2025
Imagem de um restaurante em container com ambiente ao ar livre iluminado à noite, com céu estrelado ao fundo, integrando design moderno e sustentável.
Silvero Pereira

Cultura também é política pública de habitação

Teatro Contêiner Mungunzá é exemplo de ocupação cultural

Silvero Pereira
23 de Agosto de 2025
Produções sul-coreanas serão exibidas de graça no Cineteatro São Luiz
Verso

Festival de Cinema Coreano chega a Fortaleza com exibições gratuitas no Cineteatro São Luiz

KOFF - Festival de Cinema Coreano apresenta filmes coreanos que vão além do k-drama e do cinema de autor

João Gabriel Tréz
23 de Agosto de 2025
Imagem do escritor Luis Fernando Verissimo que continua em estado grave, segundo boletim médico
Verso

Estado de saúde de Luis Fernando Verissimo continua grave, segundo boletim médico

Escritor está internado desde o dia 11 de agosto

Redação
22 de Agosto de 2025
Cenas de Turma da Mônica na HBO Max e Discovery Kids
Mylena Gadelha

Novos episódios de 'Turma da Mônica' serão lançados até o fim de 2025; veja detalhes

Após 4 anos de hiato, a série animada dos personagens estreou novos episódios, mas ainda mais está por vir

Mylena Gadelha
22 de Agosto de 2025
Café Comércio ocupa casarão histórico do Centro de Fortaleza
Verso

Café Comércio: o que a ocupação de casarão histórico no Centro de Fortaleza ensina sobre patrimônio

João Gabriel Tréz
22 de Agosto de 2025
Boneco criado pela Estrela para uma campanha da Caixa foi 'rebatizado' neste ano
Verso

Nem Labubu, nem ‘Lafufu’: conheça o ‘Tribufu’, boneco dos anos 90 que foi resgatado e viralizou

Boneco da Estrela saiu de linha há décadas e foi ‘rebatizado’ por dono de loja de Fortaleza; conheça história do brinquedo

Ana Beatriz Caldas
21 de Agosto de 2025
Equipe do longa-metragem pernambucano “O Último Azul”, que estreia ainda este mês em circuito comercial
Verso

‘O Último Azul’, ‘Nó’ e ‘Papagaios’ evidenciam a potência do cinema autoral brasileiro em Gramado

Primeiros longas-metragens exibidos no Festival de Gramado arrebatam a plateia com propostas autênticas e profundamente brasileiras

Diego Benevides*
20 de Agosto de 2025
For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero está marcado no calendário cultural de Fortaleza
Verso

Festival For Rainbow traz programação gratuita de cinema, shows, literatura e mais ao Dragão do Mar

Com exibição de 61 filmes, shows especiais, lançamentos de livros, oficinas e espetáculo teatral, 19ª edição do festival ocorre entre 22 e 29 de agosto no Dragão do Mar

João Gabriel Tréz
20 de Agosto de 2025
Imagem do escritor Luis Fernando Veríssimo
Verso

Escritor Luis Fernando Verissimo segue internado na UTI em Porto Alegre

Hospital informou que escritor está em estado grave

Redação e Agência Brasil
19 de Agosto de 2025
Compositor Michael Sullivan na redação do Sistema Verdes Mares
Verso

Dono de hits 'Me Dê Motivo' e 'Deslizes', Michael Sullivan realiza oficinas gratuitas em Fortaleza

Compositor tem mais de 2 mil composições gravadas

João Lima Neto
18 de Agosto de 2025
Foto de rosto do ator Terence Stamp
Verso

Morre o ator Terence Stamp, que interpretou General Zod de Superman, aos 87 anos

Britânico é reconhecido por fazer vilão na adaptação dos quadrinhos para o cinema e uma mulher trans em Priscilla – A Rainha do Deserto

Redação
17 de Agosto de 2025
Luis Fernando Veríssimo é um homem idoso de cabelos grisalhos e óculos, vestindo camisa social clara, sentado com as mãos cruzadas. Ao fundo, há uma imagem com flores e uma estrutura arquitetônica moderna, provavelmente em um estúdio ou ambiente de entrevista.
Verso

Luis Fernando Veríssimo é internado em UTI de Porto Alegre; estado de saúde é grave

O escritor já passou por um AVC, além de ter laudo de Parkinson e problemas cardíacos

Redação
17 de Agosto de 2025
Na imagem, silhueta de criatura etérea, em alusão à
Verso

‘Santa das espancadas’ e mitologias do sertão compõem livro de cearense para inspirar mulheres

Estreia de Dia Bárbara Nobre no gênero romance, “Boca do Mundo” escancara as diferentes violências contra a mulher enquanto conclama a união de todas para combater a dor

Diego Barbosa
17 de Agosto de 2025