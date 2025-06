Festival 'Eu Quero Rock' anuncia show da Fresno em Fortaleza; veja atrações confirmadas

A organização do Festival Eu Quero Rock divulgou, nesta segunda-feira (30), mais uma atração para a segunda edição do evento, que ocorrerá no dia 30 de novembro deste ano: a banda Fresno, que trará o show da turnê "Eu Nunca Fui Embora", ainda inédita em Fortaleza.

O anúncio foi feito pelo próprio grupo em um vídeo publicado na página oficial do evento. O repertório do show contará com músicas do álbum mais recente da banda, Eu Nunca Fui Embora (2024), e hits dos mais de 20 anos da carreira. Os ingressos já estão à venda e custam R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada).

A última vez que o grupo se apresentou na capital cearense foi em 2022, com a tour "Vou Ter Que Me Virar". No ano passado, a Fresno tinha show marcado no Festival Zepelim, mas após uma reformulação nas datas do evento, os artistas acabaram cancelando por falta de agenda.

O line-up do Eu Quero Rock, ainda em construção, já conta com outros três nomes de destaque no rock brasileiro contemporâneo. Além da Fresno, se apresentam no palco do shopping RioMar Fortaleza as bandas Rancore (SP), Terno Rei (SP) e Jovens Ateus (SP).

No ano passado, na edição de estreia, o festival trouxe cinco bandas, incluindo Hateen, Gloria e CPM 22, num especial nostalgia do emocore dos anos 2000. Após a boa recepção em meio a um revival na cena de rock em Fortaleza, a organização chegou a prometer que, neste ano, expandiria a programação e a estrutura do evento.

Festival Eu Quero Rock

Quando: 30 de novembro de 2025

Onde: Shopping RioMar Fortaleza

Ingressos: R$ 200 (inteira) / R$ 110 + 1kg de alimento (meia social) / R$ 100 (meia-entrada) | Vendas nas lojas Gallery Tattoo (RioMar Fortaleza) / Planet CDs (Centro) / Jazigo (Benfica) e online, no site Bilheto

Mais informações: @eu_quero_rock_