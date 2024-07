Festival Zepelim 2024 é reestruturado, será em um único dia e anuncia novas atrações

O Festival Zepelim 2024 anunciou um novo formato para a edição deste ano. O Festival contou com dois dias de programação nos anos anterior, mas, em 2024, terá apenas um dia de atrações: sábado, 24 de agosto. As apresentações seguem ocorrendo no Marina Park Hotel, conforme anúncio divulgado na noite desta sexta-feira (19).

Ao todo, serão 15 horas de programação. As atrações anteriormente divulgadas para o domingo foram realocadas para o sábado.

Porém, a banda Fresno, que tinha confirmado presença para 25 de agosto, não terá data disponível "por questões logísticas" e não está mais inserida na programação oficial do Festival Zepelim.

O que fazer se você comprou o passe do Festival Zepelim?

Para quem já havia comprado o ZPASS, que garantia acesso aos dois dias do festival, agora é possível escolher uma dessas opções:

Convidar uma pessoa para viver a experiência do dia 24/08;

Solicitar o upgrade para o ZLOUNGE Open bar pagando apenas a diferença dos valores dos ingressos;

Usar o valor referente ao ingresso do dia 25/08 como consumação para comprar bebida, comida e produtos oficiais do festival.

No entanto, caso não queira as trocas, também é possível solicitar o reembolso parcial.

Confira as novidades

O Festival Zepelim ainda revelou as novas atrações, que incluem:

Planet Hemp "30 anos de Fumaça";

Jovem Dionísio;

Luiz Lins + Ivysson;

Julia Mestre.

Além disso, contam com um novo setor: o ZLOUNGE. "Espaço full open bar, com área de descanso e entrada exclusiva", detalhou o festival.

Dentre nomes que já tinham sido confirmados, estão: Seu Jorge, Pabllo Vittar, Marina Sena, Banda Uó e Baiana System.

Quais os pontos de venda?

É possível adquirir o ingresso do Zepelim nos seguintes locais: