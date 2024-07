'Motel Destino', longa cearense exibido em Cannes, tem pré-estreia gratuita em Fortaleza

Após marcar a estreia do Ceará na competição pela Palma de Ouro no Festival de Cannes em maio deste ano, o longa cearense "Motel Destino", dirigido por Karim Aïnouz, terá pré-estreia especial em Fortaleza, no Cineteatro São Luiz. A exibição gratuita do filme, a primeira no Brasil, ocorre em 3 de agosto e será gratuita. A informação foi confirmada pelo próprio diretor nas redes sociais.

Veja também João Gabriel Tréz Ceará faz parceria com Festival de Cannes para produção e exibição de curtas gravados no Estado João Gabriel Tréz Karim Aïnouz leva CE pela 1ª vez a Cannes com Safadão, diversidade e políticas em 'Motel Destino'

A produção, descrita como um “thriller erótico”, é protagonizada pelos cearenses Iago Xavier e Nataly Rocha e pelo paulistano Fábio Assunção. Eles interpretam um triângulo amoroso formado por um jovem em fuga, a dona de um motel de beira de estrada e o marido abusivo dela.

Gravada em Beberibe, a obra foi descrita pela imprensa especializada após a estreia em Cannes como "sexy" e com "fortes atuações".

O filme tem direção de Karim Aïnouz e roteiro coescrito por ele, Wislan Esmeraldo e Mauricio Zacharias. Durante o tapete vermelho de "Motel Destino" no Festival de Cannes, o elenco dançou ao som do sucesso "Coração", de Dorgival Dantas, na versão da banda Aviões do Forró.

Além da exibição especial no Ceará, o filme irá abrir a edição deste ano do Festival de Gramado, no dia 9 de agosto. A estreia comercial de "Motel Destino" nos cinemas brasileiros está prevista para o dia 22.