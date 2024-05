Após consolidar carreira com grandes nomes da MPB, cearense Pantico Rocha lança álbum instrumental

O instrumentista Pantico Rocha lança, nesta terça-feira (21), o primeiro álbum de composições instrumentais – um sonho antigo que chega às plataformas digitais sob um nome profético: “A Sorte está Lançada”.

No registro ao vivo, produzido por Karoll Magalhães, Pantico assume a bateria e o violão. A banda que o acompanha é formada pelos guitarristas Felipe Facó e Misael Silva e o baixista Wanderley Freitas. Ao todo, o álbum tem oito faixas que misturam elementos de diversos ritmos brasileiros, como afro-pop-rock e funk.

Algumas das composições remontam aos primeiros anos da carreira de Pantico, quando o instrumentista tocava na banda Oficina, que fez sucesso em Fortaleza na década de 80. Cearense “por escolha”, ele nasceu em Sousa (PB), mas cresceu no Crato, onde foi morar com os pais aos dois anos.

Na época de começar a faculdade, porém, veio para a Capital estudar Música. “Eu sou cearense por escolha. Eu escolho ser cearense porque minha família toda é do Ceará, nossa tradição é do Ceará”, destaca.

Após o fim dos estudos e da banda Oficina, o músico foi para o Rio de Janeiro e começou a trabalhar com o pianista César Camargo Mariano, com quem gravou o disco “Natural” (1993). Desde então, trabalhou com diversos outros artistas, como a cantora Maria Bethânia e o cantor Lenine – com quem segue em turnê atualmente.

Legenda: No álbum ao vivo, Pantico conduz a bateria e o violão Foto: Ana Raquel S

Mesmo com a rotina agitada e a série de colaborações consagradas, Pantico nunca parou de compor músicas autorais. “Cresci na minha carreira musical sempre com a música instrumental me guiando”, comenta. “Passei 34 anos morando no Rio e tentando montar uma banda e nunca deu certo. Mas quando, há dois ou três anos, voltei a morar em Fortaleza, finalmente consegui e já fiz shows nos principais festivais do Estado, o Jazz & Blues (Guaramiranga) e o Choro e Jazz (Jericoacoara)”, comemora.

Esse é um apanhado da minha história desde a faculdade de Música até agora. Tem músicas de todos os períodos, especialmente músicas inspiradas nas viagens para países de língua afro-portuguesa e também para o Japão. Pantico Rocha

O primeiro registro de “A Sorte está Lançada” foi lançado digitalmente há um ano, no YouTube, em uma versão mais simples. Em março deste ano, um show completo foi apresentado pela primeira vez no Hub Porto Dragão, onde as canções foram captadas profissionalmente, dando origem ao álbum.

Sobre o pós-lançamento, Pantico destaca: vai seguir em turnê com Lenine, mas se dedicar também “às suas crias”. “Não tinha título melhor para ele, porque todo lançamento, todo filho que nasce, a gente tem que ter sorte”, brinca. “Foi um trabalho coletivo, feito em equipe, e um processo que me deixou muito feliz”, completa.

Legenda: Atualmente, Pantico Rocha também é baterista do cantor pernambucano Lenine Foto: Tainá Cavalcante/Divulgação

O lançamento ocorre em meio a muitas viagens para aeroportos dentro e fora do País, mas o artista não hesita em arranjar tempo para celebrar a nova fase da carreira. Conta que, após a pandemia, percebeu que não precisa morar longe do Ceará para seguir tocando pelo mundo – e que aqui é terra fértil para compartilhar todas as descobertas musicais que vem fazendo.

“Voltar para Fortaleza me fez fazer o trabalho que eu queria fazer há anos e anos. É muito louco para onde a vida leva você, esse retorno às origens”, pondera. “Hoje, posso seguir trabalhando pelo mundo todo, passar um mês fora e voltar de onde estiver. Mas de morar em Fortaleza eu não abro mais mão”, conclui.

Serviço

Lançamento do álbum ao vivo “A Sorte está Lançada - Ao Vivo”

Quando: Terça-feira, 21 de janeiro

Link para ouvir nas plataformas digitais

Mais informações: @panticorocha