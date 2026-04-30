Romantasia 'Adaga e Chama' combina magia, mistério e romance entre rivais

A romantasia “Adaga e Chama: A cidade de Fantome”, da escritora Catherine Doyle, chegou ao Brasil pela Editora Intrínseca, com tradução de Helen Pandolfi. O livro integra a série de publicações no gênero que focam no enredo “de inimigos a amantes”, ou seja, de protagonistas que começam se odiando e se apaixonam ao longo dos capítulos.

Esse livro dialoga com obras como “O Príncipe Cruel”, “Corte de Espinhos e Rosas”, “Alchemised”, “Era uma vez um coração partido” e “Divinos Rivais”. No entanto, apesar de possuir algumas similaridades, Catherine constrói um universo novo e envolvente, repleto de magia.

No livro, a jovem Seraphine Marchant integra a guilda dos Mantos, conhecidos por serem ladrões. Já Ransom Hale é herdeiro da Ordem dos Adagas, os assassinos desse mundo mágico. As duas guildas são rivais. No entanto, apesar de todas as diferenças, os caminhos de Seraphine e Ransom se cruzam.

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Qual o enredo de ‘Adaga e Chama’?

Em “Adaga e Chama”, a narrativa já inicia com Seraphine descobrindo a morte da mãe. Ao voltar para casa, percebe que há algo errado, e encontra a mãe morta em um incêndio, com um homem diante do corpo dela.

Sem pensar duas vezes, Seraphine pega sua cachorrinha e foge em direção ao lar dos Mantos. Ela pede abrigo, promete se tornar uma ladra, como os outros integrantes da guilda, e inicia sua jornada para vingar a morte da mãe.

Pelo ponto de vista de Ransom, os leitores descobrem que ele é responsável por seguir e acompanhar Seraphine. O líder da Ordem dos Adagas ainda não lhe deu o comando para matá-la. Porém, quanto mais tempo acompanha Seraphine, mais se vê atraído por ela e percebe que talvez seja difícil cumprir essa tarefa.

A jovem, inclusive, possui uma estranha e poderosa habilidade que ele nunca viu. Enquanto os Adagas e os Mantos lutam pelo controle do submundo, os protagonistas precisam lidar com as próprias habilidade e a atração que estão sentindo.

Serviço

Livro “Adaga e Chama: A cidade de Fantome”

Quanto: R$ 79,90

Onde comprar: Editora Intrínseca