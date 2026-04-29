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Gusttavo Lima investe em novos nomes do forró e acirra competitividade de escritórios

Banda de Sergipe e artista de Pernambuco estão agora em casting de artistas do escritório de sertanejo.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
João Lima Neto
Legenda: Escritório de Gusttavo Lima vai disputar grandes agendas do forró no Nordeste.
Foto: Reprodução/Facebook.

O plano de expansão musical do escritório Balada Music, do cantor Gusttavo Lima, segue a todo vapor. Neste mês, dois nomes da música nordestina foram revelados como artistas do casting do sertanejo: a banda Calcinha Preta e o cantor Victor Santos

Desde o início do ano, a empresa de Gusttavo Lima se movimenta no Nordeste em busca de atrair novos nomes do forró e também de outros gêneros fortes na região, como o piseiro. Em março, o escritório chegou a lançar Zé Elias na capital cearense em um evento

Gusttavo Lima em fotos com Victor Santos e o vocalista Daniel Diau da banda Calcinha Preta.
Legenda: Gusttavo Lima em fotos com Victor Santos e o vocalista Daniel Diau da banda Calcinha Preta.
Foto: Reprodução/Instagram.

No início do abril, Gusttavo Lima foi até Recife (PE) anunciar parceria com a banda de forró Calcinha Preta. Nessa terça-feira (29), foi a vez do cantor Victor Santos revelar entrada no casting de artistas da produtora do sertanejo. 

Vale destacar que fazem parte da produtora do cantor sertanejo a dupla Bruno e Denner, DJ Henrico, Dj Dendelzinho e João Bosco e Vinicius.

Cenário de disputa

O olhar de Gusttavo LIma pelo Nordeste bate de frente ao trabalho de escritórios consagrados de nomes como Xand Avião e Wesley Safadão — a Vybbe e a Camarote Show, respectivamente. 

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Mesmo com 1.794 municípios no Nordeste, de imediato, com a maior presença do escritório do cantor sertanejo na região, é possível avaliar que haverá uma grande disputa por agendas de shows em datas importantes que se aproximam, como o São João.

Obviamente que, além dos cachês, a boa posição dos artistas em streamings e também movimentações em redes sociais acabam ditando quem é o "mais famoso" para atrair público. 

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