Gusttavo Lima investe em novos nomes do forró e acirra competitividade de escritórios
Banda de Sergipe e artista de Pernambuco estão agora em casting de artistas do escritório de sertanejo.
O plano de expansão musical do escritório Balada Music, do cantor Gusttavo Lima, segue a todo vapor. Neste mês, dois nomes da música nordestina foram revelados como artistas do casting do sertanejo: a banda Calcinha Preta e o cantor Victor Santos.
Desde o início do ano, a empresa de Gusttavo Lima se movimenta no Nordeste em busca de atrair novos nomes do forró e também de outros gêneros fortes na região, como o piseiro. Em março, o escritório chegou a lançar Zé Elias na capital cearense em um evento.
No início do abril, Gusttavo Lima foi até Recife (PE) anunciar parceria com a banda de forró Calcinha Preta. Nessa terça-feira (29), foi a vez do cantor Victor Santos revelar entrada no casting de artistas da produtora do sertanejo.
Vale destacar que fazem parte da produtora do cantor sertanejo a dupla Bruno e Denner, DJ Henrico, Dj Dendelzinho e João Bosco e Vinicius.
Cenário de disputa
O olhar de Gusttavo LIma pelo Nordeste bate de frente ao trabalho de escritórios consagrados de nomes como Xand Avião e Wesley Safadão — a Vybbe e a Camarote Show, respectivamente.
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Mesmo com 1.794 municípios no Nordeste, de imediato, com a maior presença do escritório do cantor sertanejo na região, é possível avaliar que haverá uma grande disputa por agendas de shows em datas importantes que se aproximam, como o São João.
Obviamente que, além dos cachês, a boa posição dos artistas em streamings e também movimentações em redes sociais acabam ditando quem é o "mais famoso" para atrair público.