Guns N' Roses em Fortaleza: veja a previsão do tempo para este sábado (18)

O tão aguardado show do Guns N' Roses em Fortaleza acontece neste sábado (18), às 20h, na Arena Castelão. Cerca de 50 mil pessoas são esperadas para comparecerem no evento.

Nesta semana, a capital cearense registrou chuvas fortes, chegando a ultrapassar 60 milímetros (mm) em alguns dias. A dúvida é se essas precipitações vão continuar até o hora da apresentação da banda de hard rock.

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Previsão do tempo para este sábado (18) em Fortaleza

Segundo a Fundação Cearense de Metereologia e Recursos Hídricos (Funceme), os fortalezenses terão um dia nublado na maior parte deste sábado. A previsão é de chuva nos períodos da madrugada e manhã. No entanto, há previsão de diminuição dos acumulados de precipitação, principalmente a partir desta sexta-feira (17).

Para o horário da tarde, quando os portões da Arena Castelão serão abertos ao público, a Funceme prevê céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas no Litoral Norte.

O mesmo acontece à noite, próximo ao horário do show, com baixa possibilidade de chuva no litoral cearense.

Que horas abrem os portões para o show do Guns N' Roses em Fortaleza?

Segundo informações da produtora do evento, a abertura dos portões da Arena Castelão acontece a partir das 16h. Às 18h30, o público irá curtir o número de abertura, com a banda de rock Raimundos.

Essa não será a primeira vez que os brasilienses abrem a apresentação do Guns. Na verdade, a dobradinha já aconteceu ano passado, quando os americanos trouxeram a turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" ao Brasil.

Ao término da apresentação dos Raimundos, às 20h, os cinco integrantes do Guns devem subir ao palco para o número principal da noite.

Por onde entrar na Arena Castelão para o show do Guns N' Roses?

Legenda: Setores da Arena Castelão para o show deste sábado (19). Foto: Reprodução/Bilheteria Digital.

Arquibancadas Superior e Inferior: Portões L, N, P, H, M, O e I (Pela Avenida do Contorno e Avenida Paulino Rocha)

Lounge Premium, Camarotes e Camarote Especial: Portões A1, A2, A3, A4, e A5 (Pela Avenida Alberto Craveiro)

Pistas: Acesso pelo estacionamento, aberto a partir das 14h.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.