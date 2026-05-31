CAPTEI: MP do Ceará reúne ministros e especialistas para discutir combate ao crime organizado
Fortaleza sedia seminário sobre combate às facções e fortalecimento da Justiça
Fortaleza entrou no radar das grandes discussões nacionais na última sexta-feira, 29.
O encontro reuniu algumas das mais influentes vozes do sistema de Justiça brasileiro.
O Ministério Público do Ceará promoveu o Seminário Nacional “Criminalidade Organizada e Sistema de Justiça: Novas agendas e respostas institucionais”.
No centro da cena, ministros, juristas, acadêmicos e membros do Ministério Público compartilham visões e estratégias diante de um dos temas mais sensíveis da atualidade: o combate ao crime organizado.
Com presença de autoridades de peso, o evento transformou a Procuradoria Geral de Justiça em um verdadeiro salão de ideias, onde inteligência institucional, diálogo e cooperação assumem protagonismo.
Acompanhe mais!