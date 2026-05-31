CAPTEI: MP do Ceará reúne ministros e especialistas para discutir combate ao crime organizado

Fortaleza entrou no radar das grandes discussões nacionais na última sexta-feira, 29.

O encontro reuniu algumas das mais influentes vozes do sistema de Justiça brasileiro.

Legenda: Mateus e Teodoro Santos, Carlos Brandão, Randal Pompeu, Cláudio Rocha e Felipe Queiroz Rocha Foto: DN

O Ministério Público do Ceará promoveu o Seminário Nacional “Criminalidade Organizada e Sistema de Justiça: Novas agendas e respostas institucionais”.

Legenda: Seminário Nacional “Criminalidade Organizada e Sistema de Justiça: Novas agendas e respostas institucionais” Foto: DN

No centro da cena, ministros, juristas, acadêmicos e membros do Ministério Público compartilham visões e estratégias diante de um dos temas mais sensíveis da atualidade: o combate ao crime organizado.

Legenda: Ministro do STJ Carlos Brandão Foto: DN

Com presença de autoridades de peso, o evento transformou a Procuradoria Geral de Justiça em um verdadeiro salão de ideias, onde inteligência institucional, diálogo e cooperação assumem protagonismo.

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Legenda: Felipe Queiroz Rocha e Cláudio Rocha Foto: DN

Legenda: Matheus Teodoro, Teodoro Silva Santos, Herbet Santos e Sergio Pereira Foto: DN

Legenda: Ministros do STJ Carlos Brandão e Teodoro Silva Santos Foto: DN|

Legenda: Seminário Nacional “Criminalidade Organizada e Sistema de Justiça: Novas agendas e respostas institucionais” Foto: DN

Legenda: Teodoro Silva Santos e Randal Pompeu Foto: DN

Legenda: Min. Teodoro, Min Carlos Brandão, Randal Pompeu, Cláudio Rocha e Felipe Queiroz Rocha Foto: DN

Legenda: Min. Teodoro, Min Carlos Brandão, Randal Pompeu, Cláudio Rocha e Felipe Queiroz Rocha Foto: DN