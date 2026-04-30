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Enquete Casa do Patrão: Marina, Jovan ou Skova? Vote em quem deve permanecer no jogo

Reality show teve a primeira berlinda formada na noite de quarta-feira (29).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem composta por três retratos lado a lado, em fundo neutro. As pessoas aparecem de frente, do peito para cima. À esquerda, uma pessoa com cabelo médio ondulado, usando roupa rosa com alças cruzadas. Ao centro, uma pessoa com cabelo curto e barba, vestindo camiseta clara. À direita, uma pessoa com cabelo curto preso no alto e barba, usando camisa estampada.
Legenda: Marina, Jovan e Skova disputam a preferência do público para continuar no novo reality de Boninho.
Foto: Reprodução/RecordTV.

A primeira votação de "Casa do Patrão", novo reality de Boninho, é composta por Marina, Jovan e Skova, já marcada para ser resolvida ao vivo, na RecordTV, nesta quinta-feira (30). Os três estão no 'Na Reta' e precisam d*o voto do público para permanecer no reality show.

Semelhante a outros programas do gênero, o reality teve uma votação entre os confinados ainda na noite de quarta (29). Luís Fellipe, patrão da semana, escolheu Marina para a berlinda, enquanto Tiago escolheu Jovan e os demais confinados votaram em Skova.

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Quem você acha que deve permanecer? Vote na enquete:

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Como foi formada a berlinda

O patrão da semana, Luís Fellipe, escolheu Marina. Após isso, Tiago elegeu Jovan.

A votação da casa, então, foi dividida entre as duas partes confinadas: a Casa do Patrão e a Casa do Trampo.  

Somente quatro jogadores estavam aptos a serem votados. Nataly, Skova, Matheus e Luiza, que foram disponibilizados, foram escolhidos por Luís Fellipe. Ele teve que escolher duas pessoas de cada casa. 

Skova acabou sendo o mais votado entre os quatro e entrou na berlinda.

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