Enquete Casa do Patrão: Marina, Jovan ou Skova? Vote em quem deve permanecer no jogo

A primeira votação de "Casa do Patrão", novo reality de Boninho, é composta por Marina, Jovan e Skova, já marcada para ser resolvida ao vivo, na RecordTV, nesta quinta-feira (30). Os três estão no 'Na Reta' e precisam d*o voto do público para permanecer no reality show.

Semelhante a outros programas do gênero, o reality teve uma votação entre os confinados ainda na noite de quarta (29). Luís Fellipe, patrão da semana, escolheu Marina para a berlinda, enquanto Tiago escolheu Jovan e os demais confinados votaram em Skova.

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A votação de 'Casa do Patrão', programa também dirigido pelo ex-diretor do BBB, é para salvar um jogador. O menos votado pelo público será eliminado na noite desta quinta-feira (30).

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Como foi formada a berlinda

O patrão da semana, Luís Fellipe, escolheu Marina. Após isso, Tiago elegeu Jovan.

A votação da casa, então, foi dividida entre as duas partes confinadas: a Casa do Patrão e a Casa do Trampo.

Somente quatro jogadores estavam aptos a serem votados. Nataly, Skova, Matheus e Luiza, que foram disponibilizados, foram escolhidos por Luís Fellipe. Ele teve que escolher duas pessoas de cada casa.

Skova acabou sendo o mais votado entre os quatro e entrou na berlinda.