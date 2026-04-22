Por que Ana Paula Renault ganhou o BBB 26?

Quem acompanhou o BBB 26 desde o início sabe muito bem que não existiram dúvidas sobre o favoritismo de Ana Paula Renault. Desde o momento em que cruzou a porta da casa do confinamento até a final, exibida na terça-feira (21), a sister, dessa vez como veterana, tomou para si todos os enredos, embates e estratégias da edição. Com louvor, foi consagrada como a campeã justamente por isso.

"O BBB 26 girou em torno de você, Ana Paula", esclareceu Tadeu Schmidt no discurso da final, como para não deixar dúvidas sobre o fato de ser ela a campeã absoluta, sem nenhum questionamento pelo caminho.

A jornalista, que já havia entrado no Big Brother Brasil em 2016, parecia ter uma trajetória inacabada no reality. E não só por ter sido expulsa naquela época, mas por ter marcado tão fortemente o programa que já era impossível citá-lo sem lembrar dela. Agora, alcançou o patamar que merecia, no hall dos campeões.

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Embates e discussões

Ter uma narrativa própria dentro de um programa como o BBB é o caminho para uma grande participação. É preciso saber onde apostar, delimitar bem as alianças, apontar estratégias de jogo e manter, obviamente, uma comunicação forte com o público no meio de tudo isso.

Para Ana Paula, as possibilidades pareceram se abrir desde o começo. A briga com Aline Campos, por exemplo, alçou a ex-BBB à posição de destaque da primeira semana e não parou por aí. Em seguida, os embates com Jonas, Sarah e Alberto Cowboy sacramentaram a postura combativa da sister, assim como ressaltaram a capacidade dela de se impor como personagem no reality.

A jornalista soube utilizar os conflitos de forma favorável, posicionando até mesmo os aliados em uma ótica benéfica diante do público. O resultado, claro, veio em formato de prêmio milionário.

Não faltou à Ana Paula uma espécie de inteligência emocional para seguir no caminho de uma favorita. Ao contrário, a sister manteve a postura, sustentou os conflitos e ganhou a admiração dos que realmente importam: os espectadores do programa em todas as plataformas.