Ana Paula Renault repercute tretas, emoções e vitória do BBB 26 com Ana Maria Braga
Vencedora do Big Brother Brasil foi recebida presencialmente pela apresentadora no matinal "Mais Você".
A vencedora do BBB 26 Ana Paula Renault celebrou a vitória do Big Brother Brasil 26 com Ana Maria Braga nesta quarta-feira (22), em café da manhã no "Mais Você".
A edição de hoje do matinal foi especial, ocorrendo no Rio de Janeiro nos estúdios do "É de Casa", para a apresentadora encontrar presencialmente a mineira.
No programa, Ana Paula repercutiu as tretas vividas no reality, criticou o cancelamento de participantes e ainda brincou com Ana Maria Braga.
Veja também
Elogios e brincadeiras com Ana Maria Braga
A jornalista mineira elogiou a apresentadora, falando da beleza e do exemplo de liberdade que ela dá para mulheres. "Você sabe que você é insuperável", disse Ana Paula.
"Eu me permiti ser malvista, ser verdadeira, mostrar a mulher livre que eu sou num mundo que não gosta de mulheres livres", também falou a vencedora do BBB 26.
"tinha hora que tinha vontade de te bater mesmo" 🗣️🗣️🗣️ #BBB26 #MaisVocê #RedeBBB #TVGlobo pic.twitter.com/3QJzpeCBuO— TV Globo 📺 (@tvglobo) April 22, 2026
As duas ainda brincaram sobre o momento em que, em um café da manhã passado desta edição, Ana Maria Braga fez uma crítica ao modo do jogo de Ana Paula.
“Tinha hora que tinha vontade de te bater mesmo", brincou a apresentadora. "Aí você seria expulsa!", respondeu, aos risos, Ana Paula.
Conflitos, mas sem cancelamento
Sobre os conflitos vividos no reality, a mineira explicou as estratégias escolhidas.
"Muitos entraram com a pecha de bom moço, de detentor da moral e dos bons costumes. Eu sentia necessidade de desmascarar essas pessoas pro público", compartilhou.
A jornalista, no entanto, reforçou ser contra o cancelamento dos participantes. Ela viu o pedido de desculpas dados por Solange Couto no "Mais Você" e defendeu a atriz.
Ana Paula fala sobre o pedido de desculpas de Solange Couto e reflete sobre o cancelamento: "erros a gente comete todos os dias (...) se ela já mostrou esse arrependimento, as pessoas não deveriam nem estar falando sobre isso mais" ✨ #MaisVocê #BBB26 #RedeBBB #TVGlobo pic.twitter.com/AncRdh9LVW— TV Globo 📺 (@tvglobo) April 22, 2026
"Uma coisa é a Solange Couto participante do BBB 26, outra coisa é a Solange Couto profissional, atriz, global, mãe, avó", disse. Ana Paula já havia se pronunciado contra o ódio destinado a Solange no bate-papo da madrugada.
Ensinamentos da família
Duas das irmãs e a madrasta de Ana Paula também participaram do "Mais Você" por videochamada. A vencedora se emocionou ao falar dos ensinamentos aprendidos pelos pais.
"Minha mãe e meu pai me ensinaram a respeitar muito o que a gente pensa, as nossas relações individuais, coletivas, para a gente ir nos aprimorando", afirmou.
as irmãs e a madrasta da Ana Paula igualzinhas a gente, morrendo de orgulho da nossa campeã 🤩💞 #BBB26 #MaisVocê #RedeBBB #TVGlobo pic.twitter.com/SJ4wGWulog— TV Globo 📺 (@tvglobo) April 22, 2026
Elas também falaram de Gerardo Renault, pai de Ana Paula, que morreu aos 96 anos no último domingo (19).
A vencedora falou do luto que viveu no reality e do compartilhamento do sentimento com o apresentador Tadeu Schmidt, que perdeu o irmão Oscar Schmidt no último dia 17.
amavam as brincadeiras gostosas de Ana Paula e Jonas, mores??? 😏🫦 #MaisVocê #BBB26 #RedeBBB #TVGlobo pic.twitter.com/EP2TfJ5V4R— TV Globo 📺 (@tvglobo) April 22, 2026
Flertes e tretas com Jonas
O programa matinal também mostrou as brincadeiras e flertes de Ana Paula com o rival Jonas. A mineira definiu as ações como "brincadeiras de adulto".
Ela falou que tinha uma rivalidade com Maxiane, que era namorada do veterano nesta edição, e usou isso como estratégia. "Eu ficava mandando minhas cantadas de pedreiro para o Jonas na frente dela. Eu queria irritar", afirmou.
amavam as brincadeiras gostosas de Ana Paula e Jonas, mores??? 😏🫦 #MaisVocê #BBB26 #RedeBBB #TVGlobo pic.twitter.com/EP2TfJ5V4R— TV Globo 📺 (@tvglobo) April 22, 2026
Futuro profissional
Ana Paula também foi perguntada por Ana Maria sobre os planos futuros. A vencedora do Big Brother Brasil 26 mencionou a vontade de trabalhar ainda ligada à comunicação.
"Conseguir levar pras pessoas algo que as emocione, as informe, que transforme vidas", definiu o desejo futuro.
Ana Paula revela o que espera pro futuro e o que a emociona na vida 🥹💞 #MaisVocê #BBB26 #RedeBBB #TVGlobo pic.twitter.com/aAGx6eZyvt— TV Globo 📺 (@tvglobo) April 22, 2026