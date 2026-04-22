Quem ganhou mais seguidores após a final do BBB 26? Veja números atualizados
Confira ranking de ganho de seguidores entre os 24 participantes do Big Brother Brasil 26.
O Big Brother Brasil 26 terminou na noite desta terça (21) com a consagração de Ana Paula Renault como grande vencedora da edição.
A veterana embolsou o prêmio de R$ 5.708.712, o maior já pago na história da atração. Além do primeiro lugar no pódio do reality, a mineira também lidera o ranking de ganho de seguidores entre os 24 participantes da edição.
O Diário do Nordeste preparou uma lista atualizada mostrando os ganhos — ou não, em um caso — de cada brother e sister.
A fonte dos números originais é o gshow e o número atual se refere aos seguidores até as 10 horas da manhã da quarta (22), após a repercussão da final. Confira!
Veja também
Ranking atualizado de ganho de seguidores do BBB 26:
- Ana Paula Renault - ganho de 6,1 milhões de seguidores: foi de 2,4 milhões para 8,5 milhões
- Chaiany Andrade - ganho de mais de 3,6 milhões de seguidores: foi de 3610 para 3,7 milhões
- Juliano Floss - ganho de 2,5 milhões de seguidores: foi de 4,3 milhões para 6,8 milhões
- Milena Moreira - ganho de mais de 2,1 milhões de seguidores: foi de 3970 para 2,2 milhões
- Jonas Sulzbach - ganho de 2 milhões de seguidores: foi de 3,2 milhões para 5,2 milhões
- Gabriela Saporito - ganho de mais de 1,6 milhão de seguidores: foi de 2500 seguidores para 1,7 milhão
- Jordana Morais - ganho de mais de 1,5 milhão de seguidores: foi de 136 mil para 1,7 milhão
- Samira Sagr - ganho de mais de 1,3 milhão de seguidores: foi de 7 mil para 1,4 milhão
- Alberto Cowboy - ganho de mais de 1,1 milhão de seguidores: foi de 21,6 mil para 1,2 milhão
- Marciele Albuquerque - ganho de 767 mil seguidores: foi de 833 mil para 1,6 milhão
- Breno Corã - ganho de 745 mil seguidores: foi de 26 mil para 764 mil
- Leandro Boneco - ganho de 714 mil seguidores: foi de 13 mil para 727 mil
- Maxiane - ganho de 634 mil seguidores: foi de 96 mil para 730 mil
- Henri Castelli - ganho de 600 mil seguidores: foi de 2,7 milhões para 3,3 milhões
- Marcelo - ganho de 505 mil seguidores: foi de 13 mil para 518 mil
- Sol Vega - ganho de 454 mil seguidores: foi de 335 mil para 789 mil
- Paulo Augusto - ganho de 451 mil seguidores: foi de 312 mil para 760 mil
- Edilson Capetinha - ganho de 400 mil seguidores: foi de 1,1 milhão para 1,5 milhão de seguidores
- Solange Couto - ganho de 300 mil seguidores: foi de 1,1 milhão para 1,4 milhão
- Babu Santana - ganho de 200 mil seguidores: foi de 4,7 milhões para 4,9 milhões
- Matheus Moreira - ganho de mais de 162 mil seguidores: foi de 3361 para 166 mil
- Brigido Neto - ganhou de mais de 112 mil seguidores: foi de 8846 para 121 mil
- Aline Campos - ganho de 100 mil seguidores: foi de 11,2 milhões para 11,3 milhões
- Sarah Andrade - manteve 7,5 milhões de seguidores