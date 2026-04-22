Quem ganhou mais seguidores após a final do BBB 26? Veja números atualizados

O Big Brother Brasil 26 terminou na noite desta terça (21) com a consagração de Ana Paula Renault como grande vencedora da edição.

A veterana embolsou o prêmio de R$ 5.708.712, o maior já pago na história da atração. Além do primeiro lugar no pódio do reality, a mineira também lidera o ranking de ganho de seguidores entre os 24 participantes da edição.

O Diário do Nordeste preparou uma lista atualizada mostrando os ganhos — ou não, em um caso — de cada brother e sister.

A fonte dos números originais é o gshow e o número atual se refere aos seguidores até as 10 horas da manhã da quarta (22), após a repercussão da final. Confira!

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Ranking atualizado de ganho de seguidores do BBB 26: