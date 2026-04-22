Quanto Ana Paula Renault ganhou no BBB 26?

Ana Paula Renault é a grande campeã do BBB 26 com 75,94% dos votos do público. O resultado foi anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (21).

Inicialmente, foi anunciado que o vencedor desta edição receberia R$ 5,44 milhões. Ao longo dos 100 dias de programa o dinheiro ficou retido em uma conta e rendeu um total de R$ 268.712,17.

Com a vitória, a mineira receberá o prêmio oficial de R$ 5.708.712 milhões, o maior já pago na história da atração, além de outros valores em dinheiro e bens materiais.

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Prêmio sem desconto de impostos

Diferente do especulado, o valor conquistado por Ana Paula está isento de impostos. Ou seja, o dinheiro que seria direcionado ao fisco já foi abatido na contagem final.

Porém, ela ainda terá que declarar esse valor no Imposto de Renda em 2027, referente ao ano-calendário de 2026, o que pode gerar obrigações adicionais, a depender dos possíveis investimentos futuros.

Veja os outros prêmios conquistados pelos finalistas no BBB 26

Por ter chegado no Top 3, Ana Paula foi presenteada com um apartamento de um dos patrocinadores, avaliado em aproximadamente R$ 270 mil. A mineira ainda levará pra casa um carro novo em decorrência da vitória no reality.

Além disso, por participar do Ganha-Ganha, a dinâmica semanal em que os brothers podem juntar dinheiro ou escolher informações, a jornalista conseguiu outros R$ 50 mil.

Da mesma maneira, os outros finalistas, Juliano e Milena, também faturaram R$ 30 mil e um apartamento. O trio chegou a comemorar este feito no último domingo (19).

"A gente ganhou uma casa! Não vamos pagar aluguel nunca mais", disse Juliano. "Eu não, minha mãe ganhou uma casa. Foi o que eu entrei aqui para fazer. Ela ter um teto, um lar para morar. Ela pode ficar despreocupada agora", completou Milena.