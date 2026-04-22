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5 motivos que levaram Ana Paula Renault a vencer o BBB 26

A veterana foi consagrada campeã com 75,94% da média de votos.

Escrito por
Luana Severo luana.severo@svm.com.br
(Atualizado às 01:14)
Zoeira
Ana Paula em primeiro lugar no pódio do BBB 26.
Legenda: Ana Paula foi a grande vencedora do BBB 26.
Foto: Globo/Beatriz Damy.

Confirmando o favoritismo que sustenta desde o início da temporada, Ana Paula Renault venceu o Big Brother Brasil 26. O resultado foi anunciado na noite desta terça-feira (21), pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Há quem diga que a veterana voltou ao BBB este ano para buscar o prêmio que, por mérito, era seu há dez anos, quando ela participou do programa pela primeira vez — e acabou sendo expulsa por agressão.

Mas, resumir a trajetória de Ana Paula à sua primeira experiência na casa mais vigiada do Brasil é desrespeitar a estratégia quase impecável que ela adotou nesta temporada.

Ciente do favoritismo que tinha, ela poderia ter se isentado de tentar conquistar a simpatia do público e ter se amparado em outros veteranos para somar experiências, mas escolheu um caminho mais difícil.

O resultado está posto: mais de 5,5 milhões de seguidores novos no Instagram, incontáveis oportunidades publicitárias na mira e uma conta bancária que, de repente, recebe o aporte de R$ 5,7 milhões.

Veja, a seguir, os principais motivos que explicam a vitória da jornalista no BBB 26.

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Sustentou o favoritismo

Ana Paula teve uma passagem avassaladora pelo BBB 16. Ditou as regras do jogo desde o início, conduzindo alianças e conflitos, e esteve em um dos mais emblemáticos paredões falsos da história do reality.

Só não saiu vitoriosa naquele ano porque, durante uma festa, ignorando um conselho do pai, Gerardo Renault, que pediu que ela não exagerasse no consumo de álcool, bebeu e acabou agredindo um adversário.

Ana Paula no BBB 16.
Legenda: Ana Paula foi expulsa do BBB 16 após agredir um adversário.
Foto: Reprodução/Globoplay.

De volta ao BBB, neste ano, tanto ela sabia que ainda carregava uma legião de admiradores, quanto seus rivais no jogo também sabiam que teriam uma oponente forte e versada em reality shows. Isso porque, além do BBB 16, ela participou da Fazenda 10, mas não foi tão bem-sucedida quanto na primeira experiência.

Só que é fácil, para um veterano, perder favoritismo. O público do Big Brother é nostálgico, mas gosta de viver coisas novas, e Ana Paula soube entregar exatamente esse combo: ela seguiu conduzindo a maior parte da dinâmica da casa com quase o mesmo estilo de jogo de 2016, mas mais madura, mais inteligente e menos impulsiva.

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Desbancou os adversários

Em toda edição do BBB existem jogadores que praticamente entregam o enredo no colo do vencedor. Desta vez, não foi diferente. Logo nos primeiros dias do programa, a empresária Aline Campos confrontou Ana Paula a respeito de uma declaração machista sobre as roupas dela em 2016.

O momento foi "aproveitado" pela jornalista como a primeira vez que um competidor trouxe um assunto de fora da casa — e de uma década atrás — para desacreditá-la com o público.

Aline foi a primeira eliminada do programa. Depois dela, Sarah Andrade tentou imputar a Ana a alcunha de "desumana", o que também foi visto pelos telespectadores como algo que extrapolou os limites do jogo.

O mesmo aconteceu com Matheus, Babu Santana, Alberto Cowboy, Breno e Solange Couto, que, sem conseguir disputar com a estratégia da veterana de irritar quem a irritava dentro do game, apelaram para situações externas que incomodaram parte do público e fortaleceram a adversária.

Outros rivais, como Maxiane, Brigido, Jonas Sulzbach e Jordana, sucumbiram por diferentes questões, mas quase todas relacionadas à jornalista.

Construiu conexões fortes

A Ana Paula do BBB 26 não será lembrada sem a Tia Milena. As duas se conectaram nos primeiros dias do confinamento e permaneceram unidas até o último dia, mesmo após desavenças e ameaças de rompimento. O elo entre elas se fortaleceu ainda mais na reta final, diante da trágica notícia da morte do pai da jornalista.

No BBB, construir uma conexão forte é fundamental não só para somar votos e articular estratégias, como também, para criar vínculo com o público, que é carente de histórias emocionantes de laços verdadeiros.

Ana Paula e Milena conversando no quarto Sonho da Eternidade no BBB 26.
Legenda: Ana Paula e Milena protagonizaram uma das amizades mais bonitas do BBB 26.
Foto: Reprodução/Globoplay.

Com jeito de "mãe acolhedora", Ana Paula também desenvolveu uma amizade leve e bonita com Juliano Floss e até com Samira, com quem também chegou a se desentender durante o programa.

Preservou sua melhor versão para os aliados e o público

No BBB 16, Ana Paula foi de favorita a vilã em poucos segundos, ao dar dois tapas em Renan de Oliveira, um de seus maiores adversários na edição, e ser expulsa do programa.

No BBB 26, a veterana vestiu a carapuça de vilã, mas só para os rivais, que espezinhava de propósito — e o tempo inteiro. Para os aliados, ela entregou uma versão carinhosa, generosa, acolhedora e de escuta atenta.

Só que o público também foi incluído nesse "abraço" da veterana quando ela confidenciou que não revelava o seu melhor para os adversários por estratégia de jogo, para que a vissem como desprezível e, consequentemente, a mirassem.

Na conversa com os aliados, que alcançava os telespectadores, ela também compartilhava suas opiniões sobre limites e saúde mental, política e luta contra o patriarcado e contra o etarismo.

Demonstrou maturidade emocional

Se a Ana Paula de dez anos atrás era impulsiva e descontrolada, a de agora mostrou que amadureceu e que tem mais poder sobre a própria mente, apesar de ainda ser uma pessoa de emoções intensas.

O único momento em que a veterana se desestabilizou e quase enfrentou uma segunda expulsão foi quando Alberto Cowboy expôs que Milena tentou "entregar" uma prova do Anjo para ela ver seu pai, Gerardo, que estava com a saúde debilitada.

Ana Paula é segurada pelos amigos enquanto discute com Alberto Cowboy no BBB 26.
Legenda: Ana Paula se descontrolou em briga com Alberto Cowboy.
Foto: Reprodução/Globoplay.

Desde o início da temporada, era de conhecimento geral entre os confinados que a jornalista se preocupava com o pai e queria vê-lo para ter certeza de que estava bem. Ela, inclusive, só voltou ao programa porque ele insistiu.

No último domingo (19), sem que ela tivesse conseguido vê-lo, Gerardo morreu, aos 96 anos. Ana Paula soube ao vivo, com todo o Brasil tendo acesso ao momento que possivelmente foi um dos mais tristes de sua vida.

Mesmo de luto, esgotada mentalmente e fisicamente, ela, então, escolheu ficar até a final para honrar a última vontade do pai. Foi apoiada pelos amigos, Juliano e Milena, e, sem que quisesse ou que imaginasse, protagonizou um dos momentos mais simbólicos de força, coragem, solidariedade e resiliência já televisionados no País.

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