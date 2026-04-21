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Quem é Juliano Floss? Confira trajetória do brother até a final do BBB 26

Influenciador divide a final do reality com Ana Paula e Milena Moreira.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Zoeira
Pessoa sem camisa deitada em um sofá listrado, com o braço estendido sobre o encosto, em área interna da casa de reality show.
Legenda: Juliano Floss chegou à final do BBB após aliança com o grupo "Eternos".
Foto: Reprodução/Globoplay.

Juliano Floss é um dos finalistas do Big Brother Brasil 26, que encerra a temporada na noite desta terça-feira (21). Influenciador, o jovem ganhou torcida nas redes sociais pelo carisma e pela forte aliança com Ana Paula e Milena Moreira, também finalistas da edição.

Agora, ele disputa o prêmio milionário após uma caminhada repleta de reviravoltas, incluindo uma amizade com Babu Santana, polêmicas fora da casa do BBB e até uma ida ao Quarto Secreto.

Junto de Ana Paula, Juliano esteve presente em algumas das estratégias que influenciaram os rumos do jogo, formando um grupo forte já nas primeiras semanas. Contudo, apesar dos momentos de união, as divergências surgiram ao longo do confinamento, culminando na escolha por abandonar o grupo de Babu, por exemplo.

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Fama nas redes sociais

Antes de entrar no BBB 26, Juliano Floss Lucatel já acumulava base sólida de seguidores nas redes sociais, especialmente no TikTok, onde conquistou popularidade com vídeos de danças.

Ele possui mais de seis milhões de seguidores apenas no Instagram, é dançarino e já participou do quadro "Dança dos Famosos".

Além disso, a vida pessoal do catarinense de 21 anos também despertava interesse, incluindo a relação com a cantora Marina Sena, que frequentemente era assunto entre fãs.

A cantora até convocou os fãs a votarem no namorado e se pronunciou diversas vezes sobre a participação dele no jogo.

Trajetória no BBB 26

Dentro da casa, Juliano se envolveu em discussões acaloradas com a presença de participantes como Babu Santana e  Jonas Sulzbach, o que contribuiu para a visibilidade dele no jogo. A rivalidade com Jonas e Alberto Cowboy permaneceu por semanas, virando até motivo de piada nas discussões.

Duas pessoas em pé conversando frente a frente na área interna da casa de reality show, uma segurando uma garrafa; outras pessoas sentadas aparecem ao fundo.
Legenda: Juliano e Jonas protagonizaram diversas brigas no BBB 26.
Foto: Reprodução/gshow.

Outro ponto alto dele na casa mais vigiada do Brasil foi a vitória em uma prova do Líder. A conquista veio após semanas de tentativas dos integrantes do grupo "Eternos", composto por Ana Paula, Milena e Samira.

O rompimento da aliança dele com Babu Santana, inclusive, foi um dos marcos da temporada e mudou completamente o rumo de jogo.

Polêmica fora do BBB

Enquanto ainda estava confinado, Juliano Floss também virou assunto fora do BBB 26 por conta de uma polêmica envolvendo a ex-namorada, Vivi Wanderley. 

influenciadora publicou uma sequência de vídeos e mensagens sugerindo que teria tido um relacionamento tóxico com o influenciador anos atrás, ressaltando que ficou em choque ao vê-lo assumir uma relação com Marina Sena.

Não demorou muito para que as postagens repercutissem nas redes sociais, dividindo opiniões entre os fãs e em parte do público. Ainda assim, Juliano se manteve no jogo e deve citar o saído após a saída. 

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