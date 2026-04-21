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Solange Couto se solidariza com Ana Paula após perda do pai: 'jogo foi jogo'

Atriz teve desavenças com a jornalista dentro do BBB 26.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem montada com dois prints lado a lado de um story da atriz Solange Couto gravando uma selfie sem maquiagem e camisa branca.
Legenda: Solange Couto disse que quer dar um abraço de consolo em Ana Paula.
Foto: Reprodução/Instagram.

A atriz e ex-participante do Big Brother Brasil 26, Solange Couto, utilizou suas redes sociais para prestar apoio à jornalista Ana Paula Renault após a morte de seu pai, o ex-deputado federal Gerardo Renault, ocorrida no último domingo (19).

Em uma mensagem postada nos stories do Instagram, Solange deixou as desavenças que ocorreram no reality show de lado para confortar a ex-colega de confinamento.

Em sua declaração, Solange explicou que problemas de saúde a impediram de se manifestar anteriormente, mas fez questão de registrar seus sentimentos.

"Eu não postei nada antes porque não tenho estado tão bem de saúde, mas quero registrar meus sentimentos à Ana Paula e a toda a família pela perda do pai dela", disse.

A atriz relembrou sua própria experiência pessoal, afirmando que sabe da dor da jornalista porque também perdeu o pai há 20 anos e ainda sente o luto.

Ela completou afirmando que deseja abraçar Ana Paula pessoalmente: "jogo foi jogo, palavras foram palavras, mas humanidade é humanidade".

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Em outro momento polêmico, em conversa com Babu Santana, Solange afirmou que Deus não deu filhos à jornalista porque ela "não gosta de gente" e não teria capacidade de amar alguém.

Os comentários agressivos e a postura no jogo custaram a permanência da artista. Couto foi eliminada no 11º paredão com 94,17% dos votos, a maior rejeição da edição, em uma disputa contra Jordana e Marciele.

Logo após sua saída, durante o "Bate-Papo BBB", Solange já demonstrava sinais de arrependimento . Ao rever suas falas, ela pediu perdão ao público brasileiro, afirmando que "não é essa coisa feia que pareceu ser" e que seus amigos e familiares conhecem sua verdadeira índole.

Na ocasião, ela já havia manifestado o desejo de pedir perdão a Ana Paula Renault, que segue na final do programa e disputa o prêmio de mais de R$5 milhões nesta terça-feira (21).

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