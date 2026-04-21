Familiares e amigos de Ana Paula gravam depoimentos para sister: 'ela merece esse prêmio'

A equipe de Ana Paula Renault publicou nas redes sociais um vídeo que reúne mensagens dos irmãos e diversos amigos da mineira. Eles respondem à pergunta: "por que a Ana Paula merece ganhar o BBB 26?". A postagem foi realizada nesta terça-feira (21), horas antes da grande final.

Nas mensagens, familiares e pessoas próximas da sister destacam qualidades como generosidade, coragem e capacidade de inspirar. Com afeto, os depoimentos falam da trajetória de Ana Paula, ressaltando o quanto é admirada e querida por quem convive com ela.

"Quando você fala que vai algum dia ficar sozinha, você pode ter certeza que não. Tem uma vida imensa te esperando. Tem muita gente esperando... e só para te dar amor agora", diz Cida Renault, irmã mais nova de Ana Paula.

Gisele, Rene e Cibele — irmãos mais velhos — destacam que a mineira foi "a protagonista do reality". "É a segunda oportunidade que ela teve e merece", disse Cibele.

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Entre os amigos que participam do vídeo estão os ex-BBBs Ronan e dona Geralda, que participaram da 16ª edição junto de Ana Paula. Ambos mantiveram ligação com a sister mesmo após o fim do reality.

"Se você não ganhar esse BBB, você iria apanhar de dois em dois até virar ímpar", diz Geralda. "Desde do dia 1, a Ana Paula tem se entregado 100%. Ela viveu, dançou, sofreu, fez hits voltarem ao ar, vamos dizer assim. Ela merece chegar no dia 101, olhar para trás e falar: 'valeu a pena, eu sou a campeã'".

Grande final com Veterano, Camarote e Pipoca

Nesta terça-feira (21), o público descobrirá o grande campeão da 26ª edição do Big Brother Brasil (BBB). A disputa acontece entre Ana Paula, Juliano Floss e Milena.

Vencedor levará o prêmio de R$ 5,44 milhões e um carro novo avaliado em R$ 200 mil.

Legenda: Resultado oficial será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt. Foto: Divulgação/Globo/Manoella Mello.

O trio finalista foi formado no domingo (19), dia em que o pai de Ana Paula, Gerardo Renault, faleceu. A sister foi informada e permanecer no programa após um apelo em vídeo de familiares.