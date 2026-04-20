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Enquete BBB 26: parcial indica vitória de sister com mais de 60% dos votos

Final do programa ocorre nesta terça-feira (21).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Milena, Ana Paula Renault, e Juliano Floss.
Legenda: Milena, Ana Paula Renault, e Juliano Floss disputam a grande final do BBB 26.
Foto: Globo.

Ana Paula Renault deve ser a grande campeã do Big Brother Brasil 2026, segundo aponta a primeira parcial da enquete do Diário do Nordeste, referente à final do programa.

Até o começo da tarde desta segunda-feira (20), a veterana aparecia com mais de 65,5% dos votos. 

Em seguida, está a pipoca Milena, com 25,3% das intenções para vencer a temporada. Por sua vez, Juliano Floss aparece com 9,15% dos votos.

O campeão do programa será revelado pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (21). 

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FINALISTAS

Juliano Floss foi o primeiro a garantir a vaga na grande final ao vencer a Prova do Finalista do BBB 26, na última sexta-feira (17).

Com uma dinâmica inédita nesta edição do programa, ele precisou reunir diversas informações ao longo da prova e responder corretamente um quiz durante o ao vivo.

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