BBB 26: acompanhe a última parte da Prova do Finalista.

O Top 3 do BBB 26 disputa na noite desta quinta-feira (16) a última parte da Prova do Finalista. A dinâmica foi dividida em duas fases. O primeiro eliminado da prova, com o pior desempenho, foi direto para o último Paredão da edição.

Ana Paula foi a primeira emparedada. Leandro Boneco, Milena e Juliano Floss avançaram para a segunda fase que decide quem é o primeiro finalista da edição.

A final será realizada na sexta-seira (17).

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PRIMEIRA PARTE

Ana Paula, por sorteio, foi a primeira a participar da dinâmica. A sister concluiu a prova com o tempo total de 01:50.614.

Leandro Boneco foi o segundo jogador. O participante encerrou a prova com o tempo total de 00:35.941.

Milena foi a terceira pessoas a disputar a Prova do Finalista. A sister concluiu em um tempo total de 01:18.279.

Juliano Floss foi o último participante a disputar. O brother concluiu a prova em um tempo total de 00:57.279.

SEGUNDA PARTE

A segunda parte da dinâmica exigiu concentração e agilidade dos três participantes. Os brothers receberam avisos sonoros na casa, um cronômetro foi disparado e eles apetararam um botão dentro do tempo.

Na sequência, os participantes entraram dentro de carros para assistir a vídeos que foram exibidos ao longo da noite. Esses vídeos servem para um quiz que definirá o vencedor.