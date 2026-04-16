Jordana é a décima sexta eliminada do BBB 26

Jordana foi eliminada no décimo sétimo Paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 71,80% da média de votos, após enfrentar Ana Paula e Juliano Floss na berlinda da semana.

Jualino Floss foi a segunda pessoa mais votada na disputa, recebendo 26,14% dos votos do público. Por sua vez, Ana Paula registrou somente 2,06% dos votos. O resultado do Paredão foi divulgado na noite desta quinta-feira (16).

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Como foi a formação do Paredão?

Após a eliminação de Gabriela e a vitória de Leandro Boneco na Prova do Líder da terça-feira, a casa passou por uma nova formação de Paredão.

A berlinda foi formada por uma indicação do Líder, uma pessoa escolhida pela Casa e outra emparedada por contragolpe. A votação foi feita ao vivo e na sala com a presença de todos. Jordana foi emparedada pelo Líder e Ana Paula foi a mais votada pela Casa. Por contragolpe, Juliano também emparedado.